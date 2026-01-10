Elisabeths kris gav idé om hjälpinsats – arrangerar middag på slottet

Elisabeth Schröder fick med sig landshövding Allan Widman, t.v, och Kalmarkrögaren Martin Bergvall Nilsson på tåget när hon fick idé om en välgörenhetsmiddag på slottet. Foto: MostPhotos, Privat

Efter en personlig kris kände Elisabeth Schröder från Kalmar att hon vill göra vad hon kan för att stötta Ukraina i kriget mot Ryssland. Med hjälp av bland annat landshövding Allan Widman och ett antal företag från länet har hon nu organiserat inte mindre än en middag på slottet med namnet #KalmarKyiv1160. Målsättningen är att både samla in pengar och sprida kunskap kring beredskap och det säkerhetspolitiska läget. – Vi kan inte bara titta på. Vi kan hjälpa till, och kan man det så ska man det, säger initiativtagaren.

För Elisabeth Schröder, 42, från Kalmar har kriget i Ukraina på något vis gått hand i hand med ett högst personligt krig. Ett halvår innan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 var Elisabeth mitt i den allra tuffaste delen i sin behandling mot bröstcancer. Idag mår hon bra, men sjukdomstiden gjorde att hon började fundera över existentiella frågor.

– Det var en stor kris för mig och jag började fundera på vad jag kan hjälpa till med. Vad ska jag göra med min tid?

Känslan att vilja göra något konkret för att hjälpa och stötta Ukrainarna växte och blev till en idé om en välgörenhetsmiddag med auktion på Kalmar slott den 28 februari.

– Från Kalmar till Kyiv är det 1160 kilometer. Det är samma avstånd som till Luleå. På det avståndet har vi ett fult och fasansfullt krig. Ukrainarna får inte tvingas in i en fred eller uppgörelse bara för att de är trötta. Jag ville hjälpa till från hemmaplan, för jag tror inte det är så bra idé att jag åker dit och krigar, säger Elisabeth.

Via sitt arbete i försvarssegmentet stötte Elisabeth på landshövding Allan Widman. Hon fick med honom på tåget, och planer började smidas.

I slutet av februari är det dags. Vem som helst är välkommen att köpa biljett, och i biljettpriset ingår en lyxig trerättersmiddag med dryckespaket komponerad av Kalmarkrögaren Martin Bergvall Nilsson som driver restaurang Postgatan på slottet. Lokala företag sponsrar med utrop som konst, hotellövernattningar och kläder till auktionen.

Föredrag av SVT-jorunalisten Bert Sundström

Kvällen innehåller även föredrag och intressanta samtal om det säkerhetspolitiska läget och beredskapen här hemma i länet. Sannolikt är att evenemanget kommer att gästas av namnkunniga personer som arbetar inom det militära. Vilka kan Elisabeth inte gå ut med riktigt än. Klart står att Bert Sundström, journalist och Rysslandsexpert på SVT kommer att medverka, och att konstnären Bertil Vallien som sponsrat med konst till auktionen kommer att närvara.

– Bert Sundström kommer att berätta från scenen om konflikten och ge sin analys. En målsättning för oss är att sprida kunskap. Förhoppningen är att många efter den här kvällen ska känna att det här är en sak de vill fortsätta bidra till.

För den som vill delta under kvällen är priset 2000 kronor, och det är pengar som helt oavkortat kommer att gå till Ukraina.

– Middagen är betalad med donationer. Jag förstår att 2000 kronor är mycket pengar för många, men det går oavkortat till Ukraina. Allting annat – lokal, middag och utropen på auktionen är skänkt eller betalat med donationer, förklarar Elisabeth.

Pengarna kommer att skänkas till Kalmarinitiativet Power Up Ukraine.

– De renoverar elverk och hjälper till med uppvärmning och distrubution av elkraft i landet. De är etablerade och har kanaler in i landet. Pengarna går genom aktörer som själva är genomlysta och har fått pris från kungen för sitt arbete, säger Elisabeth och påpekar att det viktigaste för henne varit att stötta en seriös organisation med stor transparens kring vad som händer med pengarna.

Biljetter till #Kalmarkyiv1160 säljs fram till 15/1.