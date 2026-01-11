Nytt tillskott i Vimmerbys loppisutbud – "Vi brinner för det här"

I avdelningen för verktyg och elektronik får grejerna gärna vara lite "huller om buller" tycker Roger och tillägger att det är roligt att få leta lite bland sakerna. Foto: Johanna Karlsson

I butiken finns både en renodlad loppisavdelning med loppispriser, och en lite dyrare antikavdelning. Foto: Johanna Karlsson

Pia Holmquist och Roger Karlsson från Blackstad tillsammans med sina två "loppishundar". För några veckor sedan öppnade Pia och Roger butiken Antikgaraget på Järnvägsallén i Vimmerby. Foto: Johanna Karlsson

Vimmerby har fått en ny loppis- och antikbutik. Paret Pia Holmquist och Roger Karlsson från Blackstad slog för fyra veckor sedan upp garageporten till ”Antikgaraget” på Järnvägsallén i Vimmerby. Nu hoppas de kunna locka en bred kundkrets med allt från verktyg till leksaker och utvalda antikviteter.

Ett brinnande intresse för gamla grejer och att gå på auktioner och loppisar har gjort att paret Pia Holmquist och Roger Karlsson från Blackstad under åren samlat på sig en massa grejer och prylar. I flera år har de haft loppis hemma i trädgården, men började för en tid sedan känna att de skulle vilja ha en riktig butik

– Vi har letat lokal ett tag och tog beslutet i höstas. Så fick vi tag på det här garaget och tycker att det passar oss utmärkt med stora ytor där man inte behöver vara rädd om golvet, berättar Roger.

Det har nu gått fyra veckor sedan butiken öppnade. Paret driver butiken vid sidan av sina ordinarie arbeten, så öppettiderna är mest koncentrerade till helgen och vissa kvällar. Att hinna med att både hålla butiken öppen och att vara på en ständig jakt efter saker att fylla på med i butiken är inte helt enkelt.

– Det är väldigt mycket jobb och vi gör det på vår fritid, men vi pusslar ihop det och försöker jobba fler timmar de dagar vi jobbar. Och så turas vi om med butiken, berättar de.

Olika avdelningar

Butiken är uppdelad i några olika avdelningar. En renodlad loppisavdelning med riktiga loppispriser, och en antikavdelning där priserna är lite högre.

– Förutom just antikavdelningen så är det lite huller om buller i butiken. Vi vill ha det lite halvrörigt, särskilt bland verktyg och leksaker och sådant, så att man får leta lite. Det tycker folk är roligt, säger Pia.

Minst en gång i månaden är paret ute och köper in grejer till butiken. De köper helst större partier via auktionsfirmor eller dödbon och sorterar sedan ut vad de tror kan säljas i butiken.

– Vi har ett intresse för gamla grejer. Vi gillar allt från 20-, 30-, 40- och 50-talet, men också -60-70-tal till en viss del. Butiken ska ha ett brett utbud och det ska finnas något för hela familjen hos oss, säger Roger.

Den nya butiken ligger på Järnvägsallén 4 i Vimmerby, i samma fastighet som MR-butiken. Att grannen också säljer loppisprylar och antikviteter tror Pia och Roger bara är en fördel.

– Vi hjälps åt lite, och så är det toppen att de funnits ett tag. Deras kunder kommer hit också när de besökt MR-butiken. Så det är absolut inte en nackdel.