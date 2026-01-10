Här är dyraste huset i Vimmerby kommun 2025 – kostade 5,9 miljoner

En fastighet som såldes för 5,9 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun senaste året.

Totalt registrerades 123 fastighetsförsäljningar i kommunen 2025, med ett snittpris på 1,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste året, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

50. 1,5 miljoner, Vimmerby

Huset på Verkmästaregatan 8 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 1 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset byggdes 1930 och har en boyta på 98 kvadratmeter.

15 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

49. 1,5 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Östra Vinkelgatan 16 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i december och priset blev 1,5 miljoner kronor. Huset byggdes 1956 och har en boyta på 106 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 14 500 kronor.

48. 1,6 miljoner, Vimmerby

Lantmannagatan 19 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 98 kvadratmeter. Affären blev klar i augusti och köpesumman blev 1 555 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 16 000 kronor.

47. 1,6 miljoner, Tuna

Försäljningen av fastigheten på adressen Vibo 140A i Vimmerby blev klar. Huset är 306 kvadratmeter stort och byggdes 1940. Ägarbytet blev klart i juni och priset blev 1 600 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 5 000 kronor.

46. 1,7 miljoner, Vimmerby

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Blomsterhultsgatan 14 i Vimmerby. Priset blev 1 695 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Huset är byggt 1953 och har en boyta på 96 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 17 500 kronor.

45. 1,8 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Solnebo 185 i Vimmerby. Priset blev 1 750 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Byggår för huset är 1995 och boarean är 108 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 16 000 kronor.

44. 1,8 miljoner, Södra Vi

Fastigheten på Ringvägen 23 i Södra Vi fick nya ägare. Priset blev 1 800 000 kronor. Husets byggår är 1969 och det har en boyta på 94 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 19 000 kronor.

43. 1,9 miljoner, Vimmerby

Ulriksdalsvägen 2 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1986 och har en boyta på 121 kvadratmeter. Affären blev klar i oktober och köpesumman blev 1 850 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 15 500 kronor.

42. 1,9 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Saltkråkegränd 11 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i april och priset blev 1,9 miljoner kronor. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 105 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 18 000 kronor.

41. 1,9 miljoner, Frödinge

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Månvägen 27 i Vimmerby. Priset blev 1 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 2010 och har en boyta på 115 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 16 500 kronor.

40. 1,9 miljoner, Södra Vi

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Sälgvägen 9 i Södra Vi. Priset blev 1 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti. Byggår för huset är 1979 och boarean är 95 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 20 000 kronor.

39. 1,9 miljoner, Vimmerby

Huset på Tallgatan 3 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 1 900 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i juni. Huset byggdes 1964 och har en boyta på 121 kvadratmeter.

15 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

38. 1,9 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Ekvägen 5 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 1 935 000 kronor. Husets byggår är 1960 och det har en boyta på 93 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 21 000 kronor.

37. 2 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Stenbäcksgatan 11 i Vimmerby blev klar. Huset är 131 kvadratmeter stort och byggdes 1968. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 1 950 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 15 000 kronor.

36. 2 miljoner, Vimmerby

Salikons Gränd 1 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 108 kvadratmeter. Affären blev klar i augusti och köpesumman blev 1 970 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 18 000 kronor.

35. 2 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Egnahemsgatan 3 i Vimmerby. Priset blev 2 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Byggår för huset är 1937 och boarean är 74 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 27 000 kronor.

34. 2 miljoner, Vimmerby

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Bysjövägen 14 i Vimmerby. Priset blev 2 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset är byggt 1927 och har en boyta på 120 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 16 500 kronor.

33. 2 miljoner, Vimmerby

Huset på Storgatan 26 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 2 000 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april.

32. 2 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Trollgatan 25 i Vimmerby blev klar. Huset är 126 kvadratmeter stort och byggdes 1986. Ägarbytet blev klart i juli och priset blev 2 000 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 16 000 kronor.

31. 2 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Båtsmanshöjden 3 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i augusti och priset blev 2 miljoner kronor.

30. 2,1 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Rådmansgatan 12 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 2 050 000 kronor. Husets byggår är 1938 och det har en boyta på 126 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 16 500 kronor.

29. 2,1 miljoner, Vimmerby

Höganäsgatan 2 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1966 och har en boyta på 118 kvadratmeter. Affären blev klar i november och köpesumman blev 2 096 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 18 000 kronor.

28. 2,2 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Hultsfredsvägen 12 i Vimmerby. Priset blev 2 175 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Byggår för huset är 1947 och boarean är 142 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 15 500 kronor.

27. 2,2 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Pilgatan 3 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i maj och priset blev 2,2 miljoner kronor. Huset byggdes 1929 och har en boyta på 150 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 15 000 kronor.

26. 2,3 miljoner, Vimmerby

Huset på Snokebovägen 13 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 2 250 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. Huset byggdes 1930 och har en boyta på 136 kvadratmeter.

16 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

25. 2,4 miljoner, Vimmerby

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Junibacksgatan 12 i Vimmerby. Priset blev 2 350 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset är byggt 1980 och har en boyta på 125 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 19 000 kronor.

24. 2,4 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Almgränden 1 i Vimmerby blev klar. Huset är 139 kvadratmeter stort och byggdes 1975. Ägarbytet blev klart i december och priset blev 2 400 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 17 500 kronor.

23. 2,4 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Perstorp 725 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 2 400 000 kronor. Husets byggår är 1999 och det har en boyta på 89 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 27 000 kronor.

22. 2,4 miljoner, Djursdala

Den 160 kvadratmeter stora villan på Snokebo 150 i Vimmerby blev såld. Ägarskiftet blev klart i september och köpesumman blev 2 420 000 kronor, 15 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1973.

21. 2,5 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Höganäsgatan 1 i Vimmerby. Priset blev 2 450 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti. Byggår för huset är 1966 och boarean är 138 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 18 000 kronor.

20. 2,5 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Stångågatan 10A i Vimmerby blev klar. Ägarbytet blev klart i juni och priset blev 2 500 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 24 500 kronor.

19. 2,5 miljoner, Vimmerby

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Blomsterhultsgatan 2 i Vimmerby. Priset blev 2 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti. Huset är byggt 1964 och har en boyta på 105 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 24 000 kronor.

18. 2,5 miljoner, Djursdala

Huset på Solsebo 120 i Södra Vi fick nya ägare. Priset blev 2 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i januari. Huset byggdes 2005 och har en boyta på 93 kvadratmeter.

27 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

17. 2,6 miljoner, Rumskulla

Fastigheten på adressen Ingatorpsvägen 32 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i juli och priset blev 2,6 miljoner kronor. Huset byggdes 2004 och har en boyta på 200 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 13 000 kronor.

16. 2,6 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Mios Gränd 4 i Vimmerby fick ny ägare. Priset blev 2 550 000 kronor. Husets byggår är 1978 och det har en boyta på 126 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 20 000 kronor.

15. 2,6 miljoner, Vimmerby

Den 173 kvadratmeter stora villan på Östra Tullportsgatan 26 i Vimmerby blev såld. Ägarskiftet blev klart i januari och köpesumman blev 2 550 000 kronor, 14 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1931.

14. 2,6 miljoner, Vimmerby

Furugatan 4 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1964 och har en boyta på 114 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 2 600 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 23 000 kronor.

13. 2,7 miljoner, Vimmerby

Madickens Gränd 5 i Vimmerby fick nya ägare. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 97 kvadratmeter. Affären blev klar i december och köpesumman blev 2 650 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 27 500 kronor.

12. 2,7 miljoner, Vimmerby

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Pippi Långstrumps Gränd 1 i Vimmerby. Priset blev 2 650 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i juni. Huset är byggt 1979 och har en boyta på 104 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 25 500 kronor.

11. 2,7 miljoner, Södra Vi

Fastigheten på adressen Karsnäs 145 i Södra Vi fick nya ägare. Köpet blev klart i juli och priset blev 2,7 miljoner kronor. Huset byggdes 1940 och har en boyta på 116 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 23 000 kronor.

10. 2,7 miljoner, Vimmerby

Den 165 kvadratmeter stora villan på Mirabells Gata 2 i Vimmerby blev såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 2 700 000 kronor, 16 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1976.

9. 2,7 miljoner, Vimmerby

Huset på Vita Rosens Gata 12 i Vimmerby fick nya ägare. Priset blev 2 725 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i februari. Huset byggdes 1978 och har en boyta på 120 kvadratmeter.

22 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

8. 3 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Vendledalsgatan 9 i Vimmerby. Priset blev 2 980 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i september. Byggår för huset är 1981 och boarean är 109 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 27 500 kronor.

7. 3,1 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Grägarp 125 i Vimmerby blev klar. Huset är 134 kvadratmeter stort och byggdes 1981. Ägarbytet blev klart i juli och priset blev 3 050 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 23 000 kronor.

6. 3,1 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Trollgatan 13 i Vimmerby fick ny ägare. Priset blev 3 100 000 kronor. Husets byggår är 1986 och det har en boyta på 127 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 24 500 kronor.

5. 3,3 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Hökgatan 9 i Vimmerby fick nya ägare. Köpet blev klart i oktober och priset blev 3,3 miljoner kronor. Huset byggdes 1967 och har en boyta på 154 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 21 500 kronor.

4. 3,6 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Kastanjegatan 3 i Vimmerby blev klar. Huset är 189 kvadratmeter stort och byggdes 1980. Ägarbytet blev klart i augusti och priset blev 3 560 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 19 000 kronor.

3. 3,8 miljoner, Södra Vi

Under året blev försäljningen klar av huset på adressen Karsnäs 307 i Södra Vi. Priset blev 3 800 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i januari. Huset är byggt 1960 och har en boyta på 33 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 115 000 kronor.

2. 4,2 miljoner, Vimmerby

Äppelblomsvägen 6 i Vimmerby fick ny ägare. Huset byggdes 2009 och har en boyta på 184 kvadratmeter. Affären blev klar i oktober och köpesumman blev 4 200 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 23 000 kronor.

1. 5,9 miljoner, Vimmerby

Det blev klart med försäljningen av huset på adressen Nyponvägen 4 i Vimmerby. Priset blev 5 925 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i juni. Byggår för huset är 2009 och boarean är 220 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 27 000 kronor.