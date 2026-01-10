Nu är glada julen slut – Sanna, 7: ”Långdansen roligast”

Carina Johansson från Djursdala SK och Sanna Lindahl tillsammans med Tomten. Foto: Lotta Madestam

Uppskattningsvis kom 350 barn och vuxna för att delta i julgransraskningen på torget. Foto: Lotta Madestam

Så var den över för den här gången. Julen är utdansad, så även den ståtliga granen på torget i Vimmerby. – Att det kommer så här många och dansar gör att det är så kul att ordna, säger Annie Hermansson, som representerade medarrangören Djursdala SK.

Barn och vuxna räckte till att få ihop två rejäla ringar kring granen. Trots den kyliga dagen, men samtidigt påminde sig folk om att det var snöstorm förra året. Så vad gjorde det att kvicksilvret kröp ner lite extra i termometern. Folk såg ut att dansa sig varma.

Sanna Lindahl, 7 år, uppskattar julgransdansen.

– Det är roligt, långdansen är roligast, sa hon och tipsade om hur man kan hålla händerna varma.

– Jag har sådana här kuddar med värme i vantarna, visade hon sitt knep.

Tomten med i dansen

Det hade Ann-Britt Frost behövt, kan man gissa. Som dragspelare och ledare av ringdansen får hon lämna vantarna hemma, och bara ta torgvantar trots kylan.

Till barnens glädje kom också Tomten för att dansa – och dela ut godispåsar efteråt.

– Vi har delat ut 150 godispåsar, så det lär vara runt 350 personer här, säger Mikael Karlsson i Vimmerby Handel, som arrangerar grandansen tillsammans med Djursdala Sportklubb sedan många år.

Föreningen representerades av bland andra styrelsemedlemmen Annie Hermansson, som var nöjd med uppslutningen.

– Jättekul att det kommer så många. Det är därför det är så kul att ordna för att så många kommer och dansar.

Utöver dansen såldes det lotter med julklappar som vinst och korv med bröd.