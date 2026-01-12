Välkomnar regeringens besked – "Viktig förändring för länets skogsägare"

I syfte att skapa ett mer rättssäkert, förutsägbart och ändamålsenligt regelverk går regeringen vidare med reformeringen av artskyddet. Beskedet välkomnas av Carl-Wiktor Svensson (KD). – För Kalmar län är reformen av särskild betydelse, säger han.

Förändringarna innebär ett mer träffsäkert skydd för de mest hotade arterna, samtidigt som markägarnas rättigheter stärks genom ersättning med 125 procent av påverkat fastighetsvärde. För Kalmar län, med sitt stora inslag av privat skogsägande och landsbygdsföretagande, är reformen av särskild betydelse, understryker Carl-Wiktor Svensson i sin roll som ledamot i Miljömålsberedningen och riksdagskandidat i Kalmar län.

– Under lång tid har artskyddsregler skapat stor osäkerhet för markägare, inte minst inom skogsbruket. När regler är otydliga och tillämpas oförutsägbart riskerar både förtroendet för lagstiftningen och viljan att ta ansvar för naturen att undergrävas, kommenterar han i ett pressmeddelande.

”Fokuserat där behoven är som störst”

Carl-Wiktor Svensson redogör för att reformen bland annat innebär att endast de mest hotade arterna ska kunna leda till att pågående markanvändning hindras eller försvåras. Skyddet ska bygga på vetenskaplig grund.

– Ett starkt artskydd måste vara fokuserat där behoven är som störst. Arter som inte är tillräckligt hotade ska inte orsaka långtgående inskränkningar för skogsägare som bedriver ett ansvarsfullt och långsiktigt brukande av sin mark.

Ska inte stoppas i onödan

I förslagen ingår även generella undantag och ett särskilt undantag för pågående markanvändning, såsom skogsbruk. Det innebär att laglig verksamhet, som inte syftar till att skada en art, inte ska stoppas i onödan, menar Svensson.

– I Kalmar län är skogen en central resurs för jobb, företagande och lokal utveckling. Ett regelverk som kombinerar tydliga miljökrav med respekt för äganderätten är avgörande för att människor ska kunna bo, verka och investera i hela länet, säger Carl-Wiktor Svensson och fortsätter:

– När rådigheten ändå inskränks ska det inte vara nåt myndighetstjafs eller ens process. 125 procent av värdet ska kompenseras skogsägarna.