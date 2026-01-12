Nu ska kommunen ta bort snön – "Trafikstörningar kan uppstå"

Under vecka 3, alltså från och med i dag, börjar arbetet med att köra bort snö från den större gatorna i Vimmerby.

Arbetet utförs med hjälp av snöslunga och andra stora fordon och maskiner, uppger kommunen. Arbetet utförs för att höja säkerheten genom att skapa bättre sikt och förhindra stora vattensamlingar vid snösmältning som annars kan bildas till is vid återfrysning.

"Vissa trafikstörningar kan uppstå under tiden men vi hoppas på allmänhetens förståelse i samband med arbetet att få bort snöhögar och snömassorna från gator och trottoarer. Vi uppskattar att ni håller avstånd och om möjligt väljer annan väg för allas säkerhet", skriver kommunen.