Uppvärmd soffa med berättelser blir verklighet på torget i Vimmerby

Här på Rådhustorget kommer den uppvärmda soffan, där man kan lyssna till berättelser om Vimmerbys historia, placeras. Foto: Simon Henriksson

Så ser en skiss ut över hur det kan komma att se ut när årstiden är en annan. Foto: Vimmerby kommun

Här kommer en oväntad nyhet. En uppvärmd soffa där man kan lyssna på berättelser om Vimmerbys historia. Det blir verklighet på Rådhustorget. – En fin gåva, kommenterar kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Redan 1903 bildades Vimmerby Fabriks- och Hantverksförening. I början av 2020-talet valde man att sälja Norrtullsgatan 3 i Vimmerby och efter det skiftade föreningen om sin verksamhet.

Nya stadgar och ett nytt reglemente arbetades fram och det huvudsakliga ändamålet beslutades bli att stödja ungt entreprenörskap.

Nu har man också beslutat att ge en gåva till Vimmerby kommun i form av ett minnesmärke på Rådhustorget i Vimmerby.

– Det är en gåva till kommunen inför deras 125-årsjubileum. De firar 125 år 2028, så det här ska vara på plats före det är tanken, berättar Lars Johansson (V).

Kommunen är glada över det här.

– Vi vill samarbeta med varandra och är glada för det här initiativet. Det har kommit med förslaget om en minnesmärkning i form av en soffa.

Berättelser om Vimmerbys historia

Det rör sig om en uppvärmd soffa, där man i offentlig miljö ska kunna lyssna till berättelser om Vimmerbys historia.

– Vi är väldigt positiva och tacksamma till föreningen för det här, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Den rödgröna majoriteten anser att det här går i den anda med försköning av Vimmerby stad som påbörjats.

– Det finns kopplingar till kulturhistoria och arv, och det här passar klockrent in i det.

"Fin gåva"

Det är museichefen Gunilla "Pigga" Gustafsson som kommer läsa in berättelserna.

– Sedan kan man alltså sätta sig ned där på en varm bänk och lyssna på de här gamla Vimmerbyberättelserna.

Kan ni ge några exempel?

– Nej, det får Gunilla ta. Vi har inga beslut på det ännu.

Soffan, som bilden till trots är i singular, kommer stå bredvid Astrid Lindgren-statyn.

– De skickar också med en liten peng för underhåll. Det är en fin gåva.