BESLUTET: Dubbelt så många lodjur får skjutas under årets jakt

Länsstyrelsen meddelade på torsdagen sitt beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får 16 lodjur skjutas under 2026 års jakt, som äger rum i mars månad. Detta är en fördubbling jämfört med de åtta djur som fick skjutas förra året.

Enligt länsstyrelsen har beslutet om att tillåta licensjakt på totalt 16 lodjur under 2026 fattats för att ”reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 6-8 familjegrupper (honor med unge/ungar)”. Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt åtta lodjur i norra jaktområdet och åtta lodjur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i respektive jaktområde ifall tre produktiva hondjur över 14 kg fällts, eller kvoten för området fyllts.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 15 familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar minst 82 lodjur, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Sett en ökning”

– I år ökar tilldelningen jämfört mot föregående år. Det beror på att vi i den senaste inventeringen sett en ökning av lodjuren i Kalmar län, säger enhetschef Fredrik Ustrup.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2026 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länet förutom på Öland där inga lodjur finns.

– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, menar Fredrik Ustrup.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1367 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är satt till 870 djur.