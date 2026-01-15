BESLUTET: Dubbelt så många lodjur får skjutas under årets jakt

Totalt får 16 lodjur skjutas under licensjakten i Kalmar län 2026.
Foto: MostPhotos
Enligt länsstyrelsen har beslutet om att tillåta licensjakt på totalt 16 lodjur under 2026 fattats för att ”reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 6-8 familjegrupper (honor med unge/ungar)”. Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.
Avskjutningen begränsas till maximalt åtta lodjur i norra jaktområdet och åtta lodjur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i respektive jaktområde ifall tre produktiva hondjur över 14 kg fällts, eller kvoten för området fyllts.
Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 15 familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar minst 82 lodjur, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
”Sett en ökning”
– I år ökar tilldelningen jämfört mot föregående år. Det beror på att vi i den senaste inventeringen sett en ökning av lodjuren i Kalmar län, säger enhetschef Fredrik Ustrup.
Lodjursjakten startar den 1 mars 2026 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länet förutom på Öland där inga lodjur finns.
– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, menar Fredrik Ustrup.
Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1367 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är satt till 870 djur.