Här blir det parkeringsförbud under hockeymatcherna: ”Får inte begränsa framkomligheten”

Kommunen ska nu försöka råda bot på det parkeringskaos som brukar råda på Åkersgatan i samband med Vimmerby Hockeys hemmamatcher. Foto: Arkivbild

Parkeringskaos råder på gatorna kring ishallen när Vimmerby Hockey spelar hemmamatch. Särskilt Åkersgatan är hårt drabbad, och boende som oroar sig för att räddningstjänsten inte ska kunna ta sig in på gatan har kontaktat kommunen som nu vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemet.

I en skrivelse till kommunen förklarar en person att hen bott länge på Åkersgatan och att problemet med att ishallsbesökare parkerar på gatan knappast är nytt, men eskalerat sedan klubbens avancemang till Hockeyallsvenskan. Hockeybesökarna parkerar numera på båda sidor av gatan, vilket gör att det blir svårt att ta sig fram.

”Det kan knappast vara lagligt att ha det så med tanke på att skulle det behövas en ambulans eller brandbil på gatan, ja då kommer de inte fram helt enkelt”, skriver hen.

Det parkeras även bilar framför garageuppfarterna på gatorna, vilket medför att de boende blir inlåsta med sina bilar. För personen som skickat in skrivelsen innebär det problem att ta sig till jobbet de veckor det är kvällsskift.

”Detta har medfört att vi får ställa ut vår/våra bilar på gatan också innan varje hemmamatch för att vara säkra på att komma ut. I och med detta spär vi på parkeringsproblemet på Åkersgatan med våra egna bilar också.”

Parkeringsförbud under matchtid

Maria Åkerö, trafikingenjör på Vimmerby kommun är medveten om problemet och planerar för en första åtgärd.

– Vi har tittat på ärendet och tänker att vi ska införa ett parkeringsförbud på Åkersgatan på matchdagar mellan klockan 18 och 23.

Om det räcker med den åtgärden får utvärderas, menar Åkerö som inte tror att andra gator omkring blir lidande.

– Vi får se vad som sker och utvärdera efter ett tag.

Maria Åkerö påpekar att det finns fler ställen där hockeybesökarna parkerar fel.

– Vi har haft problem med att folk parkerar på gräsmattorna runt ishallsparkeringen. Man får inte parkera i terrängen inom tättbebyggt område, och vi har parkeringsvakter som är där på vissa tider. Parkeringsvakterna har ”fria hellre än fälla” som motto, men står någon i terrängen så riskerar man böter. Jag vill verkligen inte låta nitisk, men man får inte parkera hur som helst och begränsa framkomligheten för till exempel räddningstjänsten.

Blir det parkeringsförbud på Åkersgatan redan till nästa match?

– Vi har inte möjlighet att få till det redan till ikväll, men det blir snart.