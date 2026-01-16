Många möten med unga på spaning efter sitt framtida yrke

Lisa Knutsson på Campus Vimmerby ser positivt på att flera olika mässor har slagits ihop till en mässa. Foto: Ossian Mathiasson

Många personer stannade till vid Astrid Lindgrens Världs monter, både för att ta en sockerdricka och ställa frågor om jobben i sagoparken. Foto: Ossian Mathiasson

Edvin Lindblom, niondeklassare på Vimarskolan, besökte mässan. "Jag är här för att jag måste", säger Edvin Lindblom. Foto: Ossian Mathiasson

Ainer Maslem och Elin Cederholm, niondeklassare på Vimarskolan, uppskattar initiativet med jobb- och utbildningsmässan för att fårinspiration till vad man kan söka för jobb och sommarjobb. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerbys mässa för jobb och utbildning lockade många företag, utbildningsanordnare och andra verksamheter som fick möta framtidens sommarjobbare, medarbetare och studerande i idrottshallen på Vimmerby folkhögskola. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby folkhögskolas idrottshall fylldes till bredden när dörrarna slogs upp till onsdagens jobb- och utbildningsmässa. 30 olika utställare fanns på plats och flera hundra personer besökte mässan. – Vi visste att det skulle komma mycket folk, men det känns som att det är mer folk än vad vi hade räknat med, säger Jennie Leander Lilja, biträdande rektor på Vimmerby folkhögskola.

I fjol var första gången som flera olika mässor slogs ihop till en gemensam med fokus på jobb och utbildning och arrangerades i Focushuset i Vimmerby. I år blev det en fortsättning på samarbetet med en jobb- och utbildningsmässa i idrottshallen på Vimmerby folkhögskola.

Utvecklingsavdelningen på Vimmerby kommun, Vimmerby Lärcenter, Campus Vimmerby, Vimmerby folkhögskola och Vimmerby gymnasium arrangerar mässan och ger företagare, utbildningssamordnare och andra verksamheter möjlighet att möta framtidens sommarjobbare, medarbetare och studerande.

– Jag tycker att det är en superviktig dag. Jag anser att vi inte orkar ta in saker som dyker upp i flödet utan jag tror istället mycket på att få en person som stannar dig och säger ”vet du om vilka vi är?” och att det leder till ett samtal. Där får man ett personligt möte som jag tror att vi behöver, säger Jennie Leander Lilja.

"Finns en viss okunskap"

Cirka 30 utställare fanns på plats och bredden var förstås stor med kommunala bolag, privata företag, utbildningsinsatser och statliga myndigheter som polisen och kriminalvården. Det var full fart från när dörrarna öppnades och idrottshallen fylldes av hundratals ungdomar från högstadieskolorna och gymnasiet i Vimmerby och personer som redan nått arbetsför ålder.

Jennie Leander Lilja ser positivt på behovet av att arrangera en jobb- och utbildningsmässa.

– Jag vill tycka att det är bra. Många ungdomar som jag har pratat med vet inte ens om att det finns vissa utbildningar hos oss på folkhögskolan i Vimmerby, då är det ett sätt att synas. För oss folkhögskolor som är här så är det jättebra. Många företag är också på plats och rekryterar både sommarvikarier och personal.

Vad vill ni få ut av dagen?

– För oss handlar det om att vi ska synas och för att folk ska veta vilka vi är. Jag tror fortfarande att det finns en viss okunskap om vad vi har för olika utbildningar på folkhögskolan. Vill man plugga in sina ämnen, både grundskola och gymnasium, kan man vara hos oss.

"Superlyxigt med en sån här mässa"

Lisa Knutsson på Campus Vimmerby ser positivt på att flera olika mässor har slagits ihop till en mässa.

– Det är jättebra med samverkan. Under flera år har alla haft olika mässor och företagen blir osäkra på vilken de ska välja, säger Lisa Knutsson och fortsätter:

– Jag tycker att det är superlyxigt med en sån här mässa och jag hoppas att besökarna känner att det är en bra dag. För att vara en rätt liten ort har vi ett enormt utbud med företag och utbildningar och utställarna är här och vill prata med alla besökare. Alla som är här behöver besökarna på ett eller annat sätt, antingen som sommarjobbare, anställda eller studenter. Jag tror att det är viktigt för ungdomarna att komma ut och känna att de är behövda och eftertraktade på olika sätt och att utställarna behöver folk på olika nivåer.

Besökarna har både bra och mindre bra koll på Campus Vimmerbys utbildningsutbud.

– De som man pratar med och som inte vet något om Campus Vimmerby är nästan de roligaste samtalen. De blir så här ”har vi det här i Vimmerby?” och säger ”vilken bra grej och vilket bra koncept”. Det är roligt när man får ge en glad överraskning till någon. Många blir kanske överraskade över tanken bakom vårt utbud med att det är förankrat i det lokala näringslivets behov. Företagen sitter med i ledningsgruppen, utformar utbudet och ser till att personerna utbildar sig ut till jobb, säger Lisa Knutsson.

Lisa Knutsson uppskattar det utbud av jobb och utbildningar som finns i Vimmerby.

– Alla måste inte vilja flytta, vilket är en ganska vanlig fördom och något som man säkert möter på och känner press av som ungdom. Det är inte säkert att alla vill det. Jag upplever att fler tar det lugnt med att börja plugga eller flytta iväg direkt efter gymnasiet. Man ska inte känna ”jag nöjde mig med att bo kvar i Vimmerby” utan man ska känna ”jag valde att bo kvar i Vimmerby för att det finns otroligt mycket möjligheter här och här finns alla jag älskar”. Det är viktigt att det finns utbildningar på alla nivåer och det har vi här. I vårt hus har vi hela vägen från SFI till universitetsutbildningarna och alla behövs. Vi har många kända varumärken som finns här i Vimmerby med Astrid Lindgrens Värld, Åbro Bryggeri, Arla, Frödinge Mejeri. Alla behöver växa och hitta kompetensen. Jag följer med på företagsbesöken med kommunen och man blir så otroligt inspirerad. Det finns så många företag som vill så mycket och så många entreprenörer som behöver folk för att ta nästa steg.

"Frågar om de får ta en sockerdricka"

En strid ström av besökare stannade till vid Astrid Lindgrens Världs monter, vilket det visade sig finnas flera anledningar till.

– Många frågar om de får ta en sockerdricka och det är för att vi delar ut det, säger Lena Sandberg Nilsson från personalavdelningen på Astrid Lindgrens Värld, skrattar och fortsätter:

– De frågar också vilka typer av jobb vi har, när man får besked och vad det är för ålder som krävs på jobben. Vår största avdelning är mat och dryck med servering, caféer och glasskiosker. Bara den avdelningen har någonstans mellan 150 och 170 personer. Vi har haft väldigt många besökare som har frågat om parkjobb. Det är oftast lite yngre killar som ställer frågor om parkjobben.

Runt 400 personer ska tillsättas till säsongsjobben på Astrid Lindgrens Värld och det handlar om att hitta personal till butiker, restauranger och parken.

– Det har varit väldigt högt tryck här och vi hoppas att många söker jobb hos oss med tanke på att sista ansökningsdagen närmar sig. Totalt blir det runt 400 personer och det är inte riktigt klart hur många av de som jobbade förra året som vi lockar tillbaka, säger Lena Sandberg Nilsson.

Vad ser ni för värde på en sån här dag?

– Det är bra att vara här och visa upp sig. Arbetsledarna på respektive avdelning är med och det är de som gör rekryteringarna.

Barnskådespelare i fyra år

Elin Cederholm och Ainer Maslem, niondeklassare på Vimarskolan, var två av många besökare på jobb- och utbildningsmässan.

– Jag tycker att det är jättekul. Man får inspiration till vad man kan söka för jobb, sommarjobb och vad man kan bli sedan. Jag själv har jobbat i fyra år som barnskådespelare på Astrid Lindgrens Värld. Jag får dock inte vara barnskådespelare i år för att jag fyller 16 år. Jag har sökt jobbet som publikvärd och hoppas att jag får jobbet. Jag vill bli skådespelare när jag blir äldre, säger Elin Cederholm.

Ainer Maslem är också intresserad av att jobba på Astrid Lindgrens Värld.

– Jag sökte bara ett sommarjobb förra året och ska söka fler den här gången. ALV är jag mest intresserad av. Jag skulle vilja jobba i parken och vara ute och göra rent. Mässan är bra på det sättet att man kan se vad man kan jobba med i framtiden, säger Ainer Maslem.

Vad tänker ni kring framtiden?

– Jag hade velat gå estet/teater i Kalmar, men jag tycker att det är lite långt. Jag ska gå samhäll/media här i Vimmerby och där får man möjlighet att podda, spela in film och göra reportage, säger Elin Cederholm.

– Jag ska välja natur på gymnasiet och drömmer om att bli läkare, säger Ainer Maslem.

"Här för att jag måste"

Edvin Lindblom, niondeklassare på Vimarskolan, besökte mässan.

– Jag är här för att jag måste, säger Edvin Lindblom.

Är det något specifikt som har gjort dig intresserad här i dag?

– Nej, inte så. Jag ska gå fordon-transport på gymnasiet och köra lastbil eller jobba som mekaniker. Det jag har att fundera på är sommarjobb. Jag behöver tjäna pengar, det kan behövas då det kostar pengar att köra en bil som dricker ganska mycket.