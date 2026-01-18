Från Gamleby till politiska hetluften - Sara är partiets nya valledare

På bara ett par år har Sara Borgström, uppvuxen i Gamleby, gått från en första tjänst på Kristdemokraternas riksdagskansli till kommunikationschef i partiet. Nu har hon landat ytterligare ett prestigefullt uppdrag i partiets absoluta topp. Som Kristdemokraternas nationella valledare är Borgström en av Ebba Buschs allra närmsta medarbetare och stakar ut vägen för partiet genom valrörelsen. – Det känns oerhört hedrande och på ett roligt sätt utmanande, säger Borgström till vår tidning.

För drygt ett år sedan berättade vår tidning att den före detta Gamlebybon Sara Borgström, 38, kammat hem jobbet som Kristdemokraternas kommunikationschef. Ett prestigefullt arbete som Sara trivs som fisken i vattnet med. Jobbet som kommunikationschef har hon kvar, men sedan november i fjol kan hon även titulera sig som partiets nationella valledare.

Som valledare i början av ett valår är dagarna inte helt oväntat hektiska och schemat tajt. Dagens Västervik har ändå lyckats få till en telefonintervju med Sara, mitt emellan två möten en fredagseftermiddag.

– Det är helt enkelt att projektleda ett enormt stort projekt. Det täcker allt från strategiskt arbete till analysarbete och väldigt handfast projektledning, säger Sara när hon försöker förklara vad det nya uppdraget innebär.

Ett uppdrag hon fått från allra högsta instans.

– Ebba (Busch, reds. anm.) väljer valledare tillsammans med partistyrelsen. Det känns oerhört hedrande och på ett roligt sätt utmanande att få arbeta för så många människors vilja och ambition för ett bättre samhälle. Det är mycket arbete som krävs för att röra sig åt det hållet. Att ha fått förtroendet att leda den processen, det är ”the honour of a lifetime”.

Var det självklart för dig att tacka ja till uppdraget?

– När frågan ställdes så kände jag nog ganska mycket att plikten kallade. Det är bara att hugga i!

Harpsund och riksdagskansliet

Arbetsdagarna är minst sagt varierande. Ett par dagar i veckan arbetar Sara från hemmet i Uppsala, och tre dagar i veckan åker hon till Stockholm och riksdagskansliet. En planeringsdag med möten och samtal från hemmakontoret kan följas av en dag på Harpsund tillsammans med statsministern och Tidöpartiledarna.

Sara skrattar och säger att hon många gånger har svårt att fatta vad som händer. Att hon själv finns med i den politiska hetluften och får arbeta med det hon gör. Allt har gått fort, och hon hänger knappt själv med i svängarna emellanåt.

En lite mer vanlig arbetsdag består ändå oftast av tre ingredienser, förklarar hon.

– En ingrediens handlar väldigt mycket om strategiskt och analytiskt arbete. Vad händer i världen och vad behöver vi reagera på? En andra ingrediens är väldigt praktiskt projektledararbete, eller helt enkelt planeringsarbete för olika delprojekt som ska administreras. Den tredje ingrediensen är kontakt med rörelsen. Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti och det märks när det är dags för val. Det finns ett stort engagemang och folk vill hjälpa till. Då gäller det att koordinera och ta vara på engagemanget.

Vad är det roligaste med uppdraget?

– Att få ha ett jobb där någon betalar en för att tänka ut saker är väldigt roligt. För att göra det här jobbet behövs både kreativt och strategiskt tänkande i kombination med att vara väldigt analytisk. Den kombon uppskattar jag extremt mycket!

Och det mest utmanande?

– Det är nog att faktiskt nå fram. Vi kan se på opinionssiffror att de månader vi får mycket uppmärksamhet i media och når ut brett i både sociala media och vanlig media så stiger våra opinionssiffror. Det är både en hoppfull sak och en drabbande sak att inse. Det innebär att det är fler som håller med oss än de som säger att de ska rösta på oss. Det är utmanande, och gör att man inser att man måste jobba hårt för att nå fram i bruset.

Kommer du komma till Västervik och hemtrakterna i samband med valrörelsen?

– Bra fråga! Riktigt så detaljerat har vi inte planerat än. Men det är klart frestande med en liten tur ner till Kalmar län.