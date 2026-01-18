Psykpatient släpptes – begick nytt våldsdåd

En person med en psykossjukdom släpptes på fri fot och begick ett nytt våldsdåd. Genrebild. Foto: MostPhotos

Region Kalmar avslutade en psykiatrisk tvångsvård för en patient med psykossjukdom. En tid senare begick personen ett nytt våldsdåd.

Agerandet från psykiatriförvaltningen i regionen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med Lex Maria.

Patienten hade tidigare visat ”upprepad våldsamhet” och vårdades i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård. I grunden finns en psykossjukdom. När tvångsvården avslutades avbröt personen sin medicinering och avstod uppföljning. En tid senare begick patienten ett nytt våldsdåd under psykotisk inverkan.

Region Kalmar har nu granskat sitt agerande och identifierat brister.

”Bedömningen är att vården brustit i behandling och uppföljning, samt att insatserna för att upprätthålla kontakt och behandling var otillräckliga”, skriver regionen i ett pressmeddelande.