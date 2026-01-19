Elbilar växer kraftigt på begagnatmarknaden

1,3 miljoner bilar såldes begagnat under 2025. Sju procent av dem var elbilar – vilket är en kraftig ökning.

Antalet försäljningar ökade med 0,6 procent jämfört med 2024 och det är elbilarna som till stor del ligger bakom ökningen.

Antalet sålda elbilar ökade med 42 procent medan laddhybrider ökade med 15. Bensinbilar minskade med 5 och dieselbilar med 3.

– Elbilar har mognat på andrahandsmarknaden. Utbudet är större, osäkerheten kring räckvidd och batterier har minskat och priserna har blivit mer tillgängliga. Det gör att fler vågar ta steget även som andra ägare, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil som tagit fram siffrorna.

Sveriges mest sålda begagnade bil var en Volvo V70 följt av Volkswagen Golf och Volkswagen Passat.