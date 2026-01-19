Undernärda och smutsiga kor – djurägare i Vimmerby måste åtgärda brister

En djurägare i Vimmerby kommun måste åtgärda ett flertal brister gällande sin djurhållning. Bilden är en genrebild. Kossan på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

Undernärda och gödselförorenade nötkreatur upptäcktes. Bristande dagsljus och för små bås därtill. En djurhållare i Vimmerby kommun måste åtgärda en rad allvarliga brister i sin djurhållning.

I början av december förra året genomförde Länsstyrelsen en djurskyddskontroll på mannens gård i Vimmerby kommun. Kontrollen kom sig av att myndigheten skulle följa upp tidigare förelägganden samt brister som framkommit vid tidigare kontroller.

Vid kontrollen såg Länsstyrelsen ett flertal brister. Bland annat anmärkte man på att ett antal nötkreatur var i underhull och att flera av dem var gödselförorenade.

Kornas bås hade inte tillräckligt med strömedel och saknade därför mjuka liggplatser. Det fanns också en båsrad där korna hölls med för små bås. En box med ungdjur saknade dagsljusinsläpp, vilket gjorde att deras tillvaro blev väldigt mörk.

"Eftersom flera brister var återkommande och inte hade åtgärdats bedömdes tillsynen och personalstyrkan vara bristande", skriver länsstyrelsen.

Påverkar djuren

Vid kontrollen anser Länsstyrelsen att man fann allvarliga brister som påverkar djuren i stor utsträckning.

"Det är även brister som du tidigare förelagts om men inte åtgärdat. Länsstyrelsen anser därför att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och angeläget från djurskyddssynpunkt att meddela detta föreläggande", skriver man vidare.

Föreläggandet anses behövas för att säkerställa en god djurskötsel och och för att djuromsorg uppnås enligt gällande lagstiftning.

Det handlar punkterna om

Totalt rör det sig om sex punkter som mannen förelägs. Den första handlar om att bedriva sådan tillsyn att exempelvis upptäcka gödselförorenade djur eller djur som på annat sätt avviker psykiskt eller fysiskt.

"Tillsynen omfattar även att uppmärksammade problem eller brister åtgärdas", skriver man och poängterar att djurägaren behöver se över sina rutiner vad gäller tillsynen av djuren.

"Du behöver bli mer uppmärksam samt åtgärda det som du uppmärksammar inom rimlig tid", skriver man.

Den andra punkten handlar om att nötkreaturen dagligen ska ges anpassat foder i tillräcklig mängd för att hålla ett normalt hull. Åtgärder för de nötkreatur som bedömdes vara under normalhull ska påbörjas omedelbart.

"Länsstyrelsen har tidigare anmärkt på att du haft djur i för dåligt hull", skriver man vidare. På en femgradig skala bedömdes ett fåtal av djuren vara i hull 1,5.

Punkt tre handlar om att rengöra de djur som är bemängda med gödsel samt framöver se till att de hålls tillfredsställande rena. Här var ett tiotal av djuren gödselförorenade och det hade bildats gödselpansar på ett fåtal av dem. Här anser Länsstyrelsen att djurägaren behöver se över sina rengöringsrutiner för att djuren inte ska bli smutsiga framåt.

Den fjärde punkten handlar om att se till att samtliga nötkreatur har tillräckligt med utrymme och att båsen ska vara anpassade efter djurens storlek och gällande måttbestämmelser.

Den femte punkten innebär att kornas bås ska ha en godtagbar bädd av halm eller annat material som fyller samma funktion. Dessa första fem punkter ska åtgärdas snarast, enligt Länsstyrelsen, och senast inom två veckor från beslutet.

Har inte yttrat sig

Den sjätte punkten rör att samtliga nötkreatur som hålls i stall ska ha tillgång till dagsljus. Den punkten behöver dock inte åtgärdas förrän i oktober 2026 och det beror att Länsstyrelsen förstår att det tar lite längre tid att sätta dit ett fönster eller få till annan typ av dagsljus för djuren.

Föreläggandet gäller omedelbart även om det överklagas. Djurägaren har haft möjlighet att yttra sig över uppgifterna, men inte lämnat in något yttrande.

Om inte bristerna åtgärdas kan Länsstyrelsen besluta om förelägganden med vite, omhänderta djur eller pröva frågan om djurförbud.