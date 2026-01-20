20 januari 2026
Var med och rösta fram 2025 års största matbluff – här är finalisterna

De fem finalisterna som kämpar om utmärkelsen Årets matbluff 2025. Foto: Pressbild

NYHETER 20 januari 2026 18.00

Var med och rösta fram 2025 års största matbluff – här är finalisterna

NYHETER 20 januari 2026 18.00

En halvfull förpackning ”baked appel pie”-flingor helt utan äpple, vit block helt utan choklad, en burk premiumsardiner utan sardiner, exklusiv hjortronglögg som saknar hjortron och gammaldags klassisk glass i ny förpackning men med nya industriella ingredienser och tillsatser.
Där har du de fem starka finalisterna till det icke så ärofyllda antipriset Årets matbluff 2025, som nu ska avgöras. Så här gör du för att vara med och rösta.

Den ideella konsumentföreningen Äkta vara driver frågor om ärligare mat, bättre matkvalitet och att mat ska innehålla det förväntade. Man anordnar sedan elva år tillbaka också antitävlingen Årets matbluff, till vilken 2025 års finalister nu har utsetts.

Syftet med Årets matbluff uppger föreningen vara att man vill uppmärksamma produkter som lurar oss konsumenter samt att sätta press på de livsmedelstillverkare som ”säljer produkter som slirar på sanningen”.

Under året har 402 nomineringar strömmat in från privatpersoner, som de anser är ”bluffiga”, och därefter har en jury utsett de fem finalisterna.

Men vad är egentligen en matbluff?

– En matbluff är en produkt som lurar konsumenten att tro något som inte stämmer om den. Ett exempel är när produkten skyltar med ingredienser som inte ens finns med i ingrediensförteckningen. En annan kan vara att konsumenten luras tro att produkten har en annan härkomst än vad egentligen har. Ofta är bluffarna inga misstag, utan företagen är väl medvetna om hur de vilseleder oss konsumenter, har verksamhetsledaren Björn Bernhardson tidigare berättat.

I dag, den 20 januari, januari startade omröstningen på Äkta varas hemsida, och du har fram till den 26 januari på dig att rösta. Där kan du också nominera egna kandidater till 2026 års titel.

Tidigare vinnare av det inte så hedervärda priset är bland annat Coop Kalvfond, GB Big Pack och Pop! Bakery smördeg.

Här nedan hittar du en presentation av samtliga 2025 års finalister.

Fakta

Finalisterna i Årets matbluff 2025 samt Äkta varas motiveringstext:

Färsking Baked Apple pie
Lite flingor, inget äpple
En stor kartong lovar mycket flingor. Den här är dock bara halvfull (se bild nedan). Och det ovanligt stora luftutrymmet kan inte förklaras med att flingorna har packats samman under transporten, även innerpåsen är betydligt kortare än kartongen. Vidare till innehållet. Trots att namnet på dessa flingor är "baked apple pie" och att äppelklyftor och en pajbit avbildas på framsidan, saknas äpple helt i ingrediensförteckningen. Fyllningen i kuddarna består i stället av en räcka mindre aptitretande ingredienser, som smaksatts med naturlig arom. Som grädde på moset skryter de vitt och brett om ”absolutely no added sugar” och ”fullkorn forever hela 51%”. Det är visserligen sant och tillåtet, men överdrivet. Flingorna innehåller både sött vasslepulver och dadelpulver, som till cirka tre fjärdedelar består av sockerarter, och fullkornshalten är långt ifrån de 70-80 procent som havrekuddar brukar innehålla.

Eldorado Vit Block
Vit vadå?!
Trots att den ligger i samma hylla som bakchokladen är det här överhuvudtaget inte choklad. Den innehåller inget som kommer från kakaobönan, vilket i vit choklad ska vara kakaosmöret. Här har det bytts ut mot billig palmolja. ”Blocket” består helt av socker, palmolja, skummjölkspulver och emulgeringsmedel. Visserligen skriver man inte choklad på förpackningen, men namnet "block" ska förstås få oss att tänka på "blockchoklad". Denna tanke förstärks också av benämningen "vit", som grammatiskt inte kan syfta på det förra, däremot det senare. Än mer otydligt blir det då den obligatoriska beteckningen, som ska tala om vad det här faktiskt är, saknas. Helt felaktigt blir det dessutom i webbutikerna för Willys och Hemköp, som liksom Eldorado ägs av Axfood. Där omnämns den egna produkten som "vit block choklad". ”Varor att lita på”, står det på förpackningen…

Sardinmästarens Premiumsardiner, rökta i rapsolja
Hae non sunt sardinae
"Det här är inte sardiner", står det här ovanför. Fast på latin. Om du inte förstod det, vilket är fullt normalt, förstår du nog inte latinet som "Sardinmästaren" förvillar med heller. Den här burken innehåller nämligen inte det som normalt brukar kallas för sardiner, en fisken med det latinska namnet Sardina pilchardus, som ofta läggs på burk i olja eller tomatsås. Just när man packar småfiskar i burk tillåter nämligen EU av outgrundliga skäl att en hel drös andra fiskarter får kallas för sardin, så läng som man skriver ut deras latinska namn på förpackningen. Det har den här tillverkaren utnyttjat maximalt. Man använder ”sardin” i varumärket, i namnet på produkten och till och med i ingrediensförteckningen, där de flesta nog hade väntat sig klarspråk. Endast den som kan sitt latin förstår att Clupea harengus membras betyder att det är strömming i burken. Att det är fråga om just strömming från Östersjön är dessutom en intressant information för många, eftersom Livsmedelsverket avråder oss från att äta den för ofta.

Dufvenkrooks Lättvinsglögg hjortron
Utan den bästa råvaran
Det här varumärket är lite exklusivt, likaså flaskans utformning. På framsidan av lättvinsglöggen skyltar man dessutom med det eftertraktade bäret hjortron och på baksidan utlovas att innehållet utgörs av ”de bästa råvarorna” och ”utvalda kvalitetsviner”. Sammantaget är förväntningarna höga. Trots det saknas den råvara som man i sammanhanget nog måste kalla för den bästa: hjortron. I stället är glöggen smaksatt med en anonym "naturlig arom", som ska ge smaken av hjortron, medan färgen härmas med fyra färgämnen. Inte mycket bättre än simpel läsk, alltså.

GB glace Gammaldags vanilj
Förvillande (o)lika
GB har länge sålt glassen "Gammaldags vanilj" i klassisk pappförpackning. Den har stuckit ut som den enda av företagets produkter med ett innehåll som har vissa likheter med hemgjord glass, bland annat att den innehåller grädde och äggula samt är fri från tillsatser. Förra året lanserade GB en stor plastlåda, med samma namn och nästan exakt samma design. ”En klassiker i nytt format” och ”nu även i större förpackning” lät det i deras annonser och inlägg. Problemet är bara att innehållet är ett helt annat. En handfull tillsatser och industriella ingredienser har lagts till, medan den klassiska ingrediensen äggula har tagits bort. Det ger den en annan smak och konsistens än den förväntade. Reklamombudsmannen fällde nyligen marknadsföringen av glassen eftersom påståendena i den var vilseledande.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Taggar i artikel

