Inflyttade paret väljer att satsa i Vimmerby – öppnar ny klinik

Paret Elin Ahlqvist och Pontus Magnell längtade efter något annat än storstadsliv och flyttade för sex år sedan till Vimmerby kommun. På bara några år har de hunnit skaffa gård och djur, få barn och satsa på sin dröm – att öppna en egen tandvårdsklinik. Om några veckor slår drömmen in, och paret välkomnar de första kunderna till sin nya klinik Tandomsorgen i Vimmerby

I hela landet råder tandläkarbrist, och allra tuffast verkar det vara att rekrytera tandläkare till landsbygden och småstadskliniker. I flera år har bristen varit påtaglig i Vimmerby, med långa köer hos Folktandvården som följd. När en lämplig lokal dök upp i samma veva som regeringens nya tandvårdsreform presenterades kände paret Elin Ahlqvist, tandläkare, och Pontus Magnell, snart färdig tandsköterska, att alla förutsättningar fanns – det var nu eller aldrig de skulle satsa på sin dröm om att starta sin egen tandvårdsklinik.

– Jag har alltid velat driva eget, men jag trodde kanske att det skulle ta några år till. Men nu hade vi så bra förutsättningar och kände att det var dags, berättar Elin som är utbildad allmäntandläkare som sedan nischat sig mot mer avancerad protetik.

Sedan flytten till Vimmerby 2020 har Elin först arbetat på folktandvården, och de senaste åren på en privat klinik. Det har varit intensiva år för paret som både köpt gård utanför Djursdala, skaffat får och fått barn. När Pontus för ungefär ett år sedan på grund av svängningar i solcellsbranschen blev av med sitt jobb bestämde han sig för att skola om sig. Han började läsa till tandsköterska på distans som en förberedelse för att driva klinik tillsammans med Elin.

– Vi har lärt oss otroligt mycket i och med att vi köpte gården. Jag säger inte att vi tar det här med en klackspark, men det känns som att vi är väl förberedda för en sådan här utmaning, säger Pontus och tillägger att de båda gillar att lära sig nya saker. Både när det gäller fårskötsel – och specialtandvård.

300 kvadratmeter ska renoveras

Lokalen som renoveras för fullt ligger i det kontorshotell som tidigare huserade Ludvig och Co på Mässhantverksgatan i Vimmerby. Om några veckor ska en stor och luftig lokal på drygt 300 kvadratmeter stå klar. Elin kommer till att börja med vara klinikens enda tandläkare, och Pontus blir kliniksamordnare med administrativt ansvar. De har dessutom skrivit anställningsavtal med två ytterligare tandsköterskor.

Kliniken, som tar emot vuxna från 20 år och uppåt kommer till en början ha två behandlingsstolar, men räknar med att skala upp verksamheten efter hand och bygger därför så det ska gå att husera sex behandlingsplatser.

– Vi bygger för att ha kapacitet att skala upp efter hand. Vi tänkte att det är lika bra att ha en stor lokal från början så vi inte behöver flytta om verksamheten utökas, förklarar Pontus.

Annons:

Behövs fler tandläkare

Att Vimmerby får ytterligare en privat klinik tror inte paret bidrar till någon negativ konkurrens. Behoven är så stora och fler tandläkare och behandlare välkommet, tror Elin, särskilt efter regeringens nya tandvårdsreform, tiotandvård, infördes efter årsskiftet. Reformen innebär att personer över 67 år får kraftigt subventionerad tandvård för skador och sjukdomar

– Egentligen behövs det ännu mer resurser skulle jag säga, så vi upplever mer att vi kompletterar tandvårdsmarknaden än att vi konkurrerar. Jag misstänker att äldre kommer söka mer vård nu, vilket är jättepositivt och främjar hela allmänhälsan. Har man tidigare haft ekonomiska begränsningar och därför inte sökt vård så rekommenderar jag verkligen att passa på nu, för man vet inte hur länge en reform står sig.

Bjuder in till öppet hus

13 mars blir det om allt går som det ska öppet hus i lokalerna, och 16 mars tas de första patienterna emot. Det är med pirrig förväntan och vetskap om att det är mycket jobb att göra under kommande veckor som paret blickar framåt. Redan har kliniken blivit godkänd hos IVO och Försäkringskassan, vilket innebär att de kommer kunna utföra tiotandvård och att patienter kommer kunna använda sitt tandvårdsbidrag på kliniken. I början av mars installeras all utrustning.

– Nu när vi flyttat till den här kommunen så känns det så roligt att kunna bidra till samhället på det här sättet. Vi väljer att satsa, och det är en satsning som vi kommer hålla på med tills vi går i pension, att få göra det i Vimmerby känns väldigt roligt. Vi ser jättemycket fram emot det!