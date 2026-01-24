Kontroller av trafiken i norra länet i veckan – det har stuckit ut

Under veckan som har varit har områdets trafikgrupp tillsammans med lokal personal från polisen genomfört flertalet kontroller av trafiken i de norra delarna av vårt område.

Det skriver polisen i lokalpolisområde Västervik på sina sociala medier.

"Saker som har kontrollerats har till exempel varit kör- och vilotider för yrkestrafik, lastsäkring, farligt gods, flygande besiktning av personbilar, släp och A-traktorer", skriver polisen.

En sak som stuckit ut under veckan som passerat är dåliga eller trasiga lampor på olika fordon.

"Ta för vana att kontrollera så att allting fungerar innan du sätter dig i bilen. Det är fortfarande mörkt ute en stor del av dygnet och därför är det viktigt att man både ser men också syns. Var försiktiga och ta hand om varandra i trafiken", uppmanar polisen.