TRAVPROFILEN TOMAS THELL DÖD – BLEV 68 ÅR

Travprofilen Tomas Thell, bosatt i Loftahammar, är död. Han dog hastigt på Vincennes under söndagen. – Jag känner mig kall och är kanske i chock, säger frun Barbara till Travronden.

Tomas Thell startade i slutet av 90-talet Hingstdepån i Östergötland och skötte bland annat agenturen för franska topphingstar, bland annat Ready Cash. Under 2019 sålde han verksamheten som fick namnet France Trotting. Han var även uppfödare till Riva del Sole som sprang in 3,7 miljoner.

Under många år var han travexpert på både Norrköpings Tidningar och Corren och hade Mantorp som hemmabana.

Under helgen befann sig Tomas Thell i Paris där han följde Prix d´Amérique. Han kände sig dålig under lördagen och sökte vård, men under söndagen mådde han bättre och åkte till Vincennes för att följa tävlingen på plats.

Då dog han efter ett hastigt sjukdomsfall.

– Jag känner mig kall och är kanske i chock. Tomas hade lite läckage med hjärtat, hans pappa gick bort hastigt på samma vis och vår son Sebastian också. Via de kontakter jag haft med personer på plats som pratat med fransk läkare så ska det ha varit något med hjärtat. De försökte att få igång honom i en timme, säger hans fru Barbara Thell till Travronden.

Bodde i Loftahammar

Tomas och Barbara var ett par i 43 år och bodde i Loftahammar.

– Han var en trevlig vän, en plikttrogen arbetsnarkoman som aldrig fått en förseningsavgift på någonting. Han hjälpte andra mycket, inte minst nu när han var pensionär och ställde upp ideellt. En varmhjärtad människa, säger hon till Travronden.

Han blev 68 år. Närmast sörjs han av frun Barbara samt barnen Alexandra och Gabriel.