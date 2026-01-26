Stora okunskaper kring hur vapes ska återvinnas

Engångsvapes har blivit vanliga, men kunskapen om hur de ska tas om hand när de är förbrukade är låg. Produkterna innehåller batterier och material som kan orsaka både miljöskador och bränder om de hamnar i vanliga sopor. Undersökningar visar att många användare aldrig återvinner sina vapes och att osäkerheten kring hur man ska göra är stor.

En engångsvape består av flera olika delar och material, samlade i en liten och till synes enkel produkt. Användningen kräver ström, och för den sakens skull finns det ett inbyggt litiumbatteri. Utöver detta innehåller den elektronik, metallkomponenter, plastdelar och rester av vätska.

Var och ett av de ingående materialen har sina egna egenskaper, men det är kombinationen som gör att produkten är särskilt problematisk när den blir till avfall. Batteriet går heller inte att ta ut utan att demontera enheten. Plaster och metaller är tätt förenade och skulle även de kräva manuell isärtagning för att kunna sorteras korrekt. Det är dock inget som man ska göra som vanlig användare.

Kunskapsbrister hos användarna

Engångsvapes ska hanteras som elavfall eftersom de innehåller både inbyggt batteri och elektronik. Många som använder vape i Sverige saknar dock grundläggande kunskaper kring detta.

En undersökning genomfördes av Censuswide på uppdrag av Haypp visar att:

? 47 % av de tillfrågade uppger att de aldrig har återvunnit en vape.

? 22 % säger att de alltid eller oftast återvinner sina vapes.

? 20 % uppger att de vet hur de ska återvinna sina vapes.

Det är många som ser engångsvapes som små och ofarliga saker som kan slängas i närmaste papperskorg. Många användare saknar helt enkelt kunskap om att produkttypen omfattas av särskilda regler för elavfall, och det ökar risken för felaktig hantering.

Miljörisker vid felaktig hantering

Det finns flera olika typer av miljörisker som är förknippade med felaktig hantering av använda engångsvapes. Ett av problemen är att värdefulla material går förlorade när produkten inte tas om hand korrekt, trots att de hade kunnat återvinnas och användas igen i andra sammanhang. Det innebär ett onödigt uttag av nya råvaror, med åtföljande miljöbelastning.

Risken för att vapes blir liggande i naturen under lång tid är dessutom stor, eftersom de ofta är små och diskreta till sin utformning. Det innebär en risk att rester av e-vätska, liksom ämnen från batterier eller elektronik, läcker ut i samband med skador eller okontrollerad nedbrytning. När sådana ämnen sprids kan de ha skadlig påverkan på mark och vatten.

Brandrisker och säkerhetsproblem

En annan sak som är viktig att tänka på handlar om de inbyggda litiumbatterierna. När sådana batterier hanteras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet utsätts de för tryck, stötar och ibland värme, särskilt under moment med transport eller sortering. Det kan leda till kortslutning, överhettning och i värsta fall brand eller explosion.

Avfallsanläggningar och sopbilar är särskilt riskfyllda miljöer, eftersom de hanterar stora mängder avfall mekaniskt. Om batterier skadas i något av dessa led kan det leda till svårkontrollerade bränder. Det leder inte bara till en risk för skada på anläggningar och utrustning, utan även för personskada hos dem som arbetar med avfallshanteringen.

Så ska engångsvapes återvinnas

Engångsvapes ska inte sorteras tillsammans med vanliga hushållssopor eller förpackningar. I stället ska de lämnas in på platser som tar emot elektriskt avfall. Det vanligaste är återvinningscentraler, där elavfall samlas in separat och hanteras på ett säkert sätt. Där sorteras engångsvapes tillsammans med annan småelektronik.

Utöver återvinningscentralerna finns det även andra möjligheter att lämna vapes för insamling. En del butiker som säljer elektronik eller just vapes tar emot småelektronik, även utan krav på att man gör ett nytt inköp. I vissa kommuner förekommer även tillfälliga lösningar som innebär att elavfall samlas in på särskilda platser under begränsad tid.

I samtliga fall ska engångsvapes lämnas in hela, utan att batteriet tas ur.

Skillnaden mellan återvinningsstation och återvinningscentral

Återvinningsstationer och återvinningscentraler fyller olika funktioner i avfallssystemet. Återvinningsstationer är främst avsedda för förpackningsmaterial som plast, papper, metall och glas, sådant som uppstår i vardagen och kan lämnas på obemannade insamlingsställen. Där finns inga behållare avsedda att ta emot elektriska produkter.

Anläggningar som hanterar andra typer av avfall, inklusive elavfall, grovsopor och farligt avfall, benämns återvinningscentraler. De är bemannade och har lösningar för att ta emot och sortera produkttyper som kräver speciell hantering.

Det är viktigt att skilja mellan dessa två typer av insamlingsställen för att avfallet ska kunna vidarehanteras på rätt sätt. Om elektriska produkter som vapes lämnas in på fel ställe riskerar de nämligen att blandas med material som behandlas på ett sätt som inte lämpar sig för dessa.

Vanliga missförstånd kring vape-återvinning

Det förekommer en del missförstånd kring hur vapes bör återvinnas, ofta bottnande i att de inte ser ut som andra elprodukter.

Ett vanligt misstag är att man slänger engångsvapes i de vanliga hushållssoporna. Man kanske uppfattar dem som små och ofarliga och jämställer dem därför med annat vardagligt avfall, trots att de innehåller elektronik. Det förekommer också att vapes slängs bland plast- eller metallförpackningar, vilket inte heller är korrekt.

Ett annat återkommande missförstånd är uppfattningen att man kan lägga vapes i batteriholkar avsedda för lösa batterier. Hanteringen av batterier som slängs i sådana holkar är dock inte anpassad för att ta hand om sådana som sitter fast och omges av elektronik.