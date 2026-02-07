Projekt har beviljats ekonomiskt stöd – fokus ligger på krisberedskap

Coompanion Kalmar län har fått nya pengar att använda till att stärka servicen på landsbygden. Det gläder projektledaren Ann Sellbrink, som har extra fokus på krisberedskap det här året. – Det vi stöttar innan krisen kommer är det som kan hjälpa oss, om krisen kommer, säger hon.

Nyligen beviljade Region Kalmar län stöd till Coompanion Kalmar län för projektet Hållbar serviceutveckling 2026, där syftet är att stärka lanthandlare, gårdsbutiker och lokal service på landsbygden. Det blir särskilt fokus på krisberedskap, lokal självförsörjning och robusta lokalsamhällen.

– Det är det stora nu. Både företag, region och kommuner vill att vi ska börja fokusera på beredskap bland de som distribuerar och producerar maten på landsbygden. Det känns viktigt, tyvärr, men samtidigt jättebra, säger Ann Sellbrink, boende utanför Södra Vi.

Så här skriver Region Kalmar i sitt beslut:

”En fungerande lokal service bidrar till att stärka landsbygdens grundläggande förutsättningar för attraktivitet, hållbar tillväxt och beredskap. Genom att stärka lanthandlare och lokala producenter bidrar projektet till ökad beredskap, trygghet och tillgång till livsmedel även när samhället sätts under press”.

Spelar en viktig roll

Lanthandlare och gårdsbutiker är ofta de sista servicegivarna som finns kvar på mindre orter. De spelar en viktig roll för lokalsamhället, både i vardagen och vid störningar eller kriser.

– Vi vill kunna bidra på något nytt sätt, så vi ska försöka hitta metoder för samverkan. Det vi stöttar innan krisen kommer är det som kan hjälpa oss, om krisen kommer, säger Ann Sellbrink.

Ska utveckla metoder för samverkan

Så en viktig del i satsningen är att utveckla metoder för samverkan mellan privata företag och offentliga aktörer, både i det förebyggande arbetet och vid krissituationer. Projektet ska bidra till att testa och utveckla nya arbetssätt som stärker beredskapen lokalt.

På längre sikt ska projektet bidra till bibehållen och ökad service på landsbygden, stärkt lokal ekonomi och större engagemang i bygderna. Målet är en robust, hållbar och levande landsbygd där service finns nära människor – även i tider av kris.

Två nya kommuner deltar

Inför 2026 har Regionen och totalt nio deltagande kommuner sagt ja till att stötta Coompanion Kalmar län ekonomiskt. Det är två fler sedan även Oskarshamn och Mönsterås sällat sig till kommunerna Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Kalmar, Borgholm, Högsby och Emmaboda.

Kände du en oro för att det ekonomiska stödet skulle utebli?

– Nej egentligen inte. Det har varit ett väldigt uppskattat och bra projekt sedan starten 2023. De pengar som Regionen och kommunerna lägger in betalar sig, säger Ann Sellbrink och lyfter fram att det finns många typer av hjälp att få för att utveckla servicen på landsbygden. Inte bara ekonomiskt stöd utan Coompanion jobbar även med bland annat expertrådgivning, exempelvis kring hur man bäst inreder sin gårdsbutik, och man har funnits till hands med rådgivning både till butiken i Silverdalen, för att rädda den, och hela vägen inför att en ny butik skulle öppna i Gullringen.

I sin roll att främja entreprenörskap jobbade Coompanion Kalmar med 147 företag i sju av länets kommuner under 2025.

– Eftersom Oskarshamn och Mönsterås tillkommit, så lär siffran stiga ytterligare i år, tror Ann Sellbrink.