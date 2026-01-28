RIKET: Miljonböter för Gröna Lund efter dödsolyckan

Det var sommaren 2023 som en kvinna dog efter en olycka på Gröna Lund i Stockholm. Berg- och dalbanan Jetline spårade ur. Nu döms nöjesparken till miljonböter.

Sommaren 2023 spårade den klassiska berg- och dalbanan Jetline ur. En kvinna slungades ur vagnen och dog. Även två andra föll ur berg- och dalbanan och skadades allvarligt. Ytterligare nio personer skadades då de kastades fram mot vagnarnas säkerhetsbyglar.

Orsaken till olyckan anses ha varit en bristfälligt tillverkad bärarm som knäcktes under åkturen. Statens haverikommission pekade i sin slutrapport ut flera allvarliga brister som ledde till olyckan, bland annat den bärarm som gav vika och som tingsrätten nu anser är en direkt orsak till det som hände.

Åklagaren ansåg att tre företag bar skuld till dödsolyckan. Det rörde sig utöver Gröna Lund om verkstadsföretagen Mekosmos och Göteborgs Mekaniska Werkstad. Ingen enskild person åtalades, men företagen misstänktes för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.

Ska betala miljoner i böter

Under onsdagen föll domen vid Stockholms tingsrätt. Gröna Lund dömdes till företagsböter på 5,3 miljoner. Göteborgs Mekaniska Werkstad dömdes till företagsböter på 1,3 miljoner kronor. De döms för vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada.

Mekosmos frikänns helt. Samtliga tre bolag har nekat till brott. Åklagaren hade yrkat på tolv miljoner kronor i böter för Gröna Lund och tre miljoner vardera för övriga två.

"Vi har gjort flera förändringar för att något liknande aldrig ska kunna hända igen", skriver Gröna Lunds vd Jan Eriksson. I övrigt vill Gröna Lund läsa igenom domen innan de kommenterar den ytterligare.

Gröna Lund beslutade efter olyckan att montera ned Jetline.