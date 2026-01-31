Ny statistik: Högsta antalet anmälda försvunna personer på tio år

I snitt anmäldes 21 personer om dagen som försvunna i polisregion Syd under 2025. Det är det högsta antalet på tio år. I Kalmar län handlade det i snitt om två personer per dag, eller totalt 727 under året. I hela region Syd hanterades 7 600 ärenden visar statistiken för förra året som nu är sammanställd.

När en person anmäls försvunnen i polisregion Syd, som innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronobergs län, hanteras ärendet av polisens regionledningscentral, RLC.

”Försvunna personer är högt prioriterade och varje försvinnande bedöms individuellt av vakthavande befäl, som är högst ansvarig beslutsfattare i den operativa polisverksamheten”. Så beskriver polisen förfarandet i ett pressmeddelande.

– Vakthavande gör en bedömning av allvarlighetsgraden i försvinnandet, det kan handla om barn, äldre eller om det finns en sjukdomsbild. Ett snabbt och resolut agerande i kombination med rätt utbildad personal på fältet är avgörande för att personen ska hittas så snabbt som möjligt, berättar Peter Martin, vakthavande befäl och ansvarig för försvunna personer i polisregion Syd.

Har utvecklat en metod

Operatören på ledningscentralen, som tar emot samtalet från den som anmäler, ställer en rad frågor för att få in så mycket information som möjligt om den försvunna personen och gällande omständigheterna. I många fall kan försvinnanden med rätt åtgärder lösas tidigt, i bästa fall redan på RLC, enligt polisen. Mindre än fyra procent av alla försvunna personer, sett över hela landet, hittas inte inom en tvåårsperiod.

De ärenden som har ökat mest de senaste åren är äldre med kognitiv sjukdom, yngre barn och personer med psykisk ohälsa. I vissa fall anmäls ungdomar som misstänks vara på väg in i grövre kriminalitet som försvunna, något polisen tar på största allvar och har ett särskilt arbetssätt för, står att läsa i pressmeddelandet.

Polisen i region Syd har utvecklat en metod för att minska antalet ärenden med personer som försvinner återkommande.

Blir saknade mycket snabbare

– Vi arbetar uppsökande och tar kontakt med boendet för att belysa situationen och för att komma fram till en lösning och se vad vi kan hjälpa till med. Metoden har visat sig vara framgångsrik och vi har sett ett minskat antal ”flergångsförsvinnanden”, sedan vi började arbetet. Det är framför allt för individen som annars skulle riskera att kunna råka illa ut, men även för de anhörigas skull, säger Peter Martin.

I andra fall kan det handla om en partner eller tonåring som inte kommit hem på utsatt tid eller inte går att nå.

– I dagens samhälle när vi är ständigt uppkopplade blir folk saknade mycket snabbare än förr. Vi ser en ökning av anmälningar av personer som inte dykt upp på utsatt tid. Sedan är det viktigt att komma ihåg att det finns fall där personer faktiskt håller sig undan av fri vilja, säger Peter Martin.