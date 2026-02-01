Delade meningar kring förslaget om bilfritt torg – ”En tydlig trafikrisk”

En remiss gällande medborgarförslaget om att begränsa biltrafiken ytterligare vid torget under sommaren har gått ut till berörda parter. Två stora aktörer vid torget har nu gett sin syn på saken. Foto: Arkivbild, Johanna Karlsson

För några veckor sedan berättade vår tidning om ett medborgarförslag gällande ytterligare begränsning eller avstängning av biltrafiken kring torget i Vimmerby under sommaren. Ärendet har skickats ut på remiss av gatukontoret. Både Vimmerby Stadshotell och Turistbyrån har inkommit med synpunkter i ärendet, men är av olika åsikt.

Gatukontoret med trafikingenjör Maria Åkerö har skickat ut en remiss gällande förslaget till aktörer som kan komma att påverkas av eventuella trafikbegränsningar. Remissen har bland annan gått ut till Vimmerby Handel och Turistbyrån.

Vimmerby Stadshotell har som medlemmar i Vimmerby Handel fått del av remissen, och ställer sig positiva till förslaget.

”Vi upplever idag att trafikmiljön innebär en tydlig trafikrisk, särskilt under sommarsäsongen då torget används flitigt av barnfamiljer och besökare. Fordon som passerar håller ofta högre hastighet än vad miljön lämpar sig för, vilket skapar otrygga situationer när barn rör sig mellan lekytor och torgmiljö. Detta påverkar inte bara säkerheten utan även helhetsupplevelsen för våra gäster.” skriver hotellchef Martina Bergqvist.

Just trafiken på torget är något som Stadshotellet regelbundet får ta emot synpunkter kring.

”Som hotellverksamhet med många tillresta gäster får vi återkommande frågor om varför området inte är avstängt för trafik under högsäsong, då platsen upplevs mer som ett torg och vistelseområde än som en genomfartsgata. En minskad eller avstängd trafik skulle enligt vår bedömning bidra till en tryggare, mer trivsam och attraktiv stadskärna för både invånare och besökare.”

Martina Bergqvist understryker i sitt svar att Stadshotellets yttrande endas avser vägen förbi Stadshotellet på Sevedegatan. När det gäller övriga sträckor har de inga synpunkter.

Turistbyrån av annan uppfattning

På andra sidan torget, mittemot Stadshotellet, huserar Turistbyrån. Turistbyrån är inte lika positiva till förslaget och tycker inte att torget behöver stängas av mer än vad det gjort tidigare.

”Jag kan däremot tycka att det ska råda gångfartsområde runt torget året om och att sommar-grindarna vid Stadshotellet kan tas bort. Vimmerby-borna behöver dock utbildas i vad som gäller vid gångfartsområde och att framkomligheten begränsas så att inte hög hastighet är möjlig.” skriver Turistbyråns verksamhetschef Piroska Kallay.

