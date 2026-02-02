15-åriga Yasmine är fortsatt försvunnen: "Inga nya spår"

15-åriga Yasmine från Kalmar är försvunnen sedan den 27 januari. Hon ska senast ha setts i Borås och Missing People vädjar nu till allmänheten om hjälp.

Missing People Sjuhärad har efterlyst 15-åriga Yasmine som är försvunnen. Yasmine, som bor i Kalmar, försvann den 27 januari och sågs på eftermiddagen i Borås den aktuella dagen.

"Det finns uppgifter som tyder på att hon kan ha förflyttat sig vidare efter detta", skriver Elin Grönlund, som är insatsledare och medieansvarig för Missing People Sjuhärad.

Yasmine är cirka 160 centimeter lång och väger cirka 45 kilo. Hon har långt, mörkbrunt hår och bar en svart trenchcoatjacka med midjebälte vid försvinnandet. Hon har svarta och något högklackade boots samt en svart, mellanstor handväska.

"Har du sett Yasmine eller har du information som kan leda till att hon återfinns, ring polisen på 114 14", skriver Missing People.

Vid lunchtid på måndagen är hon fortsatt försvunnen.

"Inga nya spår. Vi vet inte vart hon befinner sig. Ingen sökinsats är planerad då vi ej har något sökområde. Vår förhoppning är att få in iakttagelser och tips med hjälp av media", skriver Elin Grönlund.

Fotnot: Anhöriga har godkänt publicering av namn och bild.