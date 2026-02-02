Hela listan: Så många miljoner kostade dyraste villan i Vimmerby kommun senaste månaden

En fastighet som kostar 5,3 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i januari.

Totalt registrerades tio fastighetsförsäljningar i kommunen under januari månad, med ett snittpris på 2,1 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades i januari, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 1,6 miljoner, Vimmerby

Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Lönngränden 5 i Vimmerby. Priset blev 1 600 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december. Byggår för huset är 1975 och boarean är 139 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 11 500 kronor.

4. 2 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Odengatan 8 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i januari och priset blev 2 miljoner kronor. Huset byggdes 1958 och har en boyta på 142 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 13 500 kronor.

3. 2,5 miljoner, Vimmerby

Nu har huset på Borgaregatan 11 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 2 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i januari. Huset byggdes 1957 och har en boyta på 90 kvadratmeter.

28 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

2. 3,3 miljoner, Vimmerby

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Dvärgstigen 20 i Vimmerby. Priset blev 3 290 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i januari. Huset är byggt 1990 och har en boyta på 170 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 19 500 kronor.

1. 5,3 miljoner, Vimmerby

Rådmansgatan 18 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1939 och har en boyta på 126 kvadratmeter. Affären blev klar i december och köpesumman blev 5 250 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 41 500 kronor.