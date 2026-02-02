David var med på olycksbussen – tackar för all hjälp och stöttning

David Håkansson, som skrevs ut från sjukhuset under måndagen, vill rikta ett tack till blåljuspersonalen för all hjälp och stöttning i samband med olyckan i lördags. Foto: Privat

David Håkansson, 29 år, var på väg hem från flickvännen i Västervik. Han var en av de som satt på bussen som var inblandad i dödsolyckan på riksväg 40 på lördagseftermiddagen. Nu berättar han om händelsen och tackar blåljuspersonalen för all hjälp och stöttning.

Det har gått två dygn sedan olyckan mellan en buss och personbil i närheten av Mariannelund, som slutade tragiskt med att en man i 20-årsåldern från Hultsfred omkom.

På bussen satt David Håkansson som var på väg hem till Skåne efter att ha hälsat på flickvännen i Västervik.

– Jag satt snett bakom chauffören och på ett krön såg jag en bil komma på ställ, på fel sida av vägbanan från Eksjö sett, berättar David Håkansson om händelsen. Jag tänkte först att han nog skulle klara det och parera bussen, men när vi närmade oss kände jag att vi kommer frontalkrocka. Då blundade jag.

Det har uppgetts att tre personer fördes till sjukhus. David Håkansson var en av dem, hans skador bedömdes dock som lindriga.

Hur mår du idag?

– Jag har jätteont i nacken. Och psykiskt kommer jag bära med mig det här ett bra tag framöver, att det blev en så tråkig utgång för 20-åringen.

Lärt sig en läxa

Han säger sig ha varit framme vid bilen och försökte hjälpa den drabbade med första hjälpen. För egen del vill David samtidigt passa på att tacka blåljuspersonalen.

– Det var brandmän hos mig hela tiden, som berättade vad som skulle hända, när ambulansen skulle komma och att jag skulle bli fastspänd på en fixeringsbräda. Så jag kände mig väldigt trygg och blev fint omhändertagen av både polis, räddningstjänst och ambulans.

David Håkansson blev utskriven under måndagen och på eftermiddagen sa han sig äntligen vara hemma i Skåne. Han är sjukskriven och säger sig ha lärt sig en läxa.

– Jag hade inte säkerhetsbälte på mig i bussen, det kommer jag alltid ha framöver.