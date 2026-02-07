Enorma behovet – behövs 250 nya av dessa kommande år

Sveriges bussbransch står inför ett stort rekryteringsbehov. Enligt en ny rapport från Transportföretagen beräknas 250 nya bussförare behöva anställas i Kalmar län de närmaste tre åren.

I rapporten Tempen på bussbranschen 2026 har Transportföretagen kartlagt det kommande rekryteringsbehovet i branschen. Nationellt beräknas 6 900 bussförare och 400 mekaniker behöva anställas kommande tre år.

En fjärdedel av dagens 26 000 bussförare är i dag 61 år eller äldre.

– Lyckas vi inte fylla behovet innebär det försämrad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Det riskerar alltså att försvåra för tusentals människor i Kalmar län att få ihop livspusslet, säger Jonas Hagelqvist, vd för Transportföretagen och Sveriges Bussföretag, i ett pressmeddelande.

Störst bedöms rekryteringsbehovet vara i storstadsregionerna. Rapporten visar också att bussbolag i Halland, Värmland, Östergötland och Västernorrland har särskilt svårt att rekrytera personal.

Nationellt har åtta av tio företagen som velat rekrytera upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens. Det har lett till att 270 tjänster inte kunnat tillsättas det senaste året.

"Obegripligt av regeringen"

Branschen vill se åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen. På EU-nivå har beslut fattats om att sänka den generella åldersgränsen för D-körkort från 24 till 21 år. Regeringen har valt att använda hela implementeringstiden till 2027. Branschen efterfrågar också fler utbildningsplatser för yrkesväxlare inom vuxenutbildningen.

– Det är obegripligt att regeringen inte agerar skyndsamt. Att inte öppna upp branschen för unga förare är ett slöseri med tid och resurser, och riskerar att förvärra förarbristen ytterligare, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Branschen välkomnar dock regeringens beslut om förändringar i regelverket för yrkeskompetensbevis. Utbildningen ska bli mer flexibel för att sänka trösklarna till branschen, exempelvis genom ökad möjlighet till digital fortbildning.