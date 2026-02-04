Kritiserat mastbygge i Vimmerby stoppas efter grannprotester

Politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden kör över sina tjänstemän och avslår bygglov för den kritiserade 5G-mast som planerades att byggas intill Vimarparken. Foto: Vimmerby kommuns beslutsunderlag/genrebild

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen ville godkänna det kritiserade bygget av en 5G-mast precis intill Vimarparken, men nu kör politikerna över dem och avslår ansökan sedan grannar rasat mot förslaget.

Den 30 oktober 2025 kom en ansökan in till Miljö- och byggnadsnämnden gällande uppförande av en 30 meter hög telemast i Vimmerby.

Bra att förbättra telekommunikationerna, tycker säkert de flesta, men grannarna till platsen där den planerades att byggas har gått i taket över idén.

Sökanden Net Solution Partner ville nämligen bygga masten och en tillhörande teknikbod ett 20-tal meter bakom tennishallen, precis in anslutning till Vimarparken och i närheten av både Borghaga, Vimarhaga och de angränsande skolorna.

Eftersom byggnationen avvek från gällande detaljplan genomfördes ett grannhörande till fastighetsägaren Vimmerby kommun, Försvarsmakten, Trafikverket samt berörda grannar.

Grannar rasade

Försvarsmakten och Trafikverket hade inga synpunkter, kommunen påpekade bland annat att det finns en möjlig fornlämning inom fastigheten, men hos grannarna blev det desto mer upprört angående den föreslagna planeringen av telemasten.

”Placeringen mitt i ett område mellan grundskola, folkhögskola, tennishall, lekpark och villaområde är ju väldigt anmärkningsvärt dåligt”, skrev en av grannarna.

En annan granne skriver följande:

”Vi förstår inte hur man ens kan komma på tanken att placera den där, intryckt vid en skola, alldeles intill en lekpark mitt i ett område med mycket aktivitet. Nu har kommunen lagt ner mycket pengar på att skapa den fina Vimarparken och där hela området inkl där masten ev ska placeras ingår i helheten så låt denna idé bara få vara en idé, det måste ju finnas andra alternativ som skulle passa bättre. Och om tennishallen behöver byggas ut framöver om behovet ökar så går ju inte det. Nej vi motsätter oss denna dåliga idé.”

Grannarna ifrågasatte också information om syftet med masten, vilken sort det handlar om samt saknade redovisning av förväntade strålningsnivåer i området.

Tjänstemännen ville bevilja bygglov

I sitt bemötande meddelade Net Solution Partner bland annat att ”mastens placering grundar sig på identifierade brister i mobilnätets täckning och kapacitet i tätorten, vilket gör en ny basstation nödvändig.”

Placeringen menade man styrs av olika tekniska förutsättningar, och man uppgav också att man hade utrett alternativa placeringar men att dessa visat sig vara ”ogenomförbara”.

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen föreslog nämnden att bevilja bygglov. Visserligen avviker åtgärden från detaljplanen, men man bedömde ändå att det allmänna intresset för ett fungerande mobilnät väger tyngre än den enskildes synpunkter om den sökta åtgärden.

När den politiska nämnden beslutade i frågan vid sitt senaste möte var man dock av en helt annan åsikt. Man valde att köra över sina tjänstemän och avslog bygglovsansökan. Och det var en helt enig nämnd där samtliga sju ledamöter, från vänster till höger, yrkade avslag med hänvisning till att åtgärden inte ansågs vara planenlig och inte kunde bedömas vara en godtagbar avvikelse.