Ny preliminär statistik i dag: Lägre inflation i januari

Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 2,0 procent i januari, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) i dag. – Preliminära beräkningar visar att inflationen steg i januari enligt KPI men sjönk enligt KPIF och KPIF-XE, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

Enligt preliminär statistik steg inflationen enligt KPI från 0,3 procent i december till 0,4 procent i januari. Månadsförändringen för KPI från december till januari var 0,1 procent.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) sjönk från 2,1 procent i december till 2,0 procent i januari. Månadsförändringen för KPIF från december till januari var 0,2 procent.

För KPIF-XE/kärninflationen (KPIF exklusive energi) var den preliminära inflationstakten i januari 1,7 procent, vilket kan jämföras med 2,3 procent i december. Månadsförändringen för KPIF-XE från december till januari var -0,5 procent.

Inför fredagens SCB-rapport var snittprognosen bland analytiker att det skulle bli en oförändrad KPIF-inflation på 2,1 procent och att kärninflationen skulle sjunka till 1,9 procent i januari, enligt Bloomberg.

Snabb-KPI är ett preliminärt snabbestimat som publiceras 10 arbetsdagar innan den officiella publiceringen. För Snabb-KPI publiceras endast KPI, KPIF och KPIF-XE på total nivå. Mer detaljerad info samt definitiva siffror kommer den 20 februari.