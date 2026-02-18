Länsstyrelsen bjuder in till träff – vill förbättra för lantbrukarna

Lantbrukare önskar ofta mindre administration, snabbare handläggning och tydligare regler. Nu bjuder länsstyrelsen in till en informationsträff för lantbrukarna i början av mars.

Utöver rådgivning och stöd önskar lantbrukare mindre administration, snabbare handläggning och tydligare regler.

"Länsstyrelsen Kalmar län arbetar ständigt med att förbättra kommunikationen med en av våra främsta målgrupper. Samtidigt är det vår uppgift att redovisa lagkrav och EU-regler", skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Nu bjuder länsstyrelsen in lantbrukarna till en informationsträff i början av mars. Där ska information samlas ihop och konkreta tips ges till lantbrukare, rådgivare och konsulter inom den gröna näringen.

– Det blir dels en fysisk träff, men även en digital träff som alternativ om det passar bättre, säger enhetschefen Emelie Karlsson.

"Finns för att hjälpa till"

Under träffen kommer länsstyrelsen bland annat informera om bevattningsdammar, betesmarker, näringsläckage och ekologisk produktion.

– Vi finns till för att hjälpa till. Både vi och lantbrukarna vill skapa ett konkurrenskraftigt jordbruk i länet. Därför erbjuder länsstyrelsen inte bara ekonomiskt stöd, utan även kompetensutveckling. Det är viktigt att vi också lyssnar på lantbrukarnas erfarenheter. Det är ju de som är experterna på sitt lantbruk, menar enhetschef Isabelle Axelsson.