Mannens förlamade arm fastnade – resulterade i armbrott

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Mannens förlamade arm fastnade – resulterade i armbrott

NYHETER 21 februari 2026 14.00

En udda händelse har inträffat vid Länssjukhuset i Kalmar. 

Fallet rör en patient i 50-årsåldern med förlamning i ena kroppshalvan som skulle genomgå en undersökning med magnetkamera. 

Själva översiktsbilderna innehöll störningar och därför behövde undersökningsbordet flyttas. 

"I samband med det fastnade den förlamade armen, vilket resulterade i ett armbrott", skriver regionen. Efter att patienten skadat armen under undersökningen har nu en anmälan enligt lex Maria gjorts.

Händelsen har utretts och åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

