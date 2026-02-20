ALV hyllar husmanskosten igen – hoppas på ny succé nästa vecka

Sara Hedblom och det övriga gänget på Villa Linnéa uppmärksammar även i år Husmanskostens dag under hela den kommande veckan. Foto: Privat

För andra året firas på torsdag Husmanskostens dag runt om i Sverige. På Astrid Lindgrens Värld vill man återupprepa fjolårets braksuccé med att hylla husmanskosten under hela veckan. – Den är en så viktig del av vår småländska historia och kulturarv, säger Sara Hedblom, mat- och dryckeschef på ALV.

Kommande torsdag, 26 februari, firas Husmanskostens dag för andra gången över hela landet.

När den första upplagan av hyllningen till den svenska husmanskosten gick av stapeln förra året satte fler än 700 restauranger husmanskosten på menyn och både dagligvaruhandeln och offentliga kök var med och gjorde det till en nationell temadag.

Bakom uppropet står kocken och entreprenören Pontus Frithiof. Medverkar gör även Gastronomiska Akademin, Måltidsakademin och White Guide. Uppropet stöds också av flera av branschens aktörer.

Ambitionen med Husmanskostens dag, som syftar till att förena svenskt matarv med dagens hållbarhetsambitioner, är enligt initiativtagarna att årligen samla ett brett engagemang i alla forum där måltider skapas och avnjuts.

”Långt över förväntan”

Premiäråret hakade Astrid Lindgrens Värld på uppropet och varje dag under hela veckan serverades uteslutande ett antal husmanskosträtter till lunchhungriga. Och veckan kan inte beskrivas som något annat än en succé.

– Det var första gången manifestet gjordes och det blev fantastiskt bra. Det var långt över förväntan och så roligt att jobba med. Vi såg en stor nyfikenhet och välvilja hos Vimmerbyborna att komma hit och gensvaret var så roligt att ta del av, säger mat- och dryckeschefen Sara Hedblom.

Totalt serverade ALV-restaurangen Villa Linnéa över 1 100 luncher under veckan.

Annons:

Viktig del av kulturarvet

Även i år hakar Villa Linnéa på och sätter fokus på den svenska husmanskosten. På menyn kan man under hela veckan välja bland exempelvis småländska kroppkakor, hemgjorda köttbullar med gräddsås, raggmunk med stekt fläsk från Brantestad och ugnsbakad torsk med äggsås.

– Syftet med att vi väljer att lyfta husmanskosten under en hel vecka och inte bara en dag, är att den är en så viktig del av vår småländska historia och kulturarv. Den är en del av vårt vardagsliv förr och nu och de olika rätterna berättar om hur vi levt och arbetat och vilka råvaror som funnits lokalt. Inte minst är den också en fin koppling till tidigare generationer, säger Sara Hedblom.

– Husmanskosten bygger ofta på säsongsanpassade ingredienser och där man använder metoder för tillagningen just för att kunna ta vara på hela råvaran. Detta gör att rätterna även i dag ligger nära vårt fokus på klimatsmarta och hållbara måltider.

För vidare traditioner

Att lyfta det småländska känns naturligt i och med Astrid Lindgrens uppväxt i Vimmerby och alla de småländska matupplevelser som finns beskrivna i hennes berättelser, menar Sara Hedblom. Tankarna på Astrid Lindgrens matarv bär man med sig hela tiden.

– Att vi idag fortsätter laga och servera den småländska husmanskosten till både små och stora skapar samtalsämnen och för vidare traditioner. På så sätt bidrar vi till att värna om vårt kulturarv, skapa hållbara måltider i vår verksamhet liksom får fler människor att mötas till bords, säger Sara.

– Vår vision i vårt arbete är att låta måltiden vara en del av upplevelsen – hela året om och på såväl frukostar, luncher som middagar. Vi vet att mat berör och att alla våra sinnen aktiveras under en måltid. God mat får oss att må bra, orka mer och ger mycket glädje, avslutar Sara Hedblom.