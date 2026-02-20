Stora sjukhussatsningen kan vinna Årets Bygge

Västerviks nya psykiatribyggnad, Nyps-V, är en av tre finalister i kategorin Samhällsfastigheter i Årets Bygge 2026. Det rapporterar branschtidningen Byggindustrin.

Årets Bygge är, enligt Byggindustrin, byggbranschens mest prestigefyllda tävling och lyfter fram alla aspekter och aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt. Projekten granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Priset delas ut av Byggindustrin och de tävlande finns i fem kategorier: Infrastruktur, Bostäder, Hotell/kontor, Samhällsfastigheter samt Lager/logistik/industri.

Det var ett 30-tal samhällsfastigheter som byggdes färdigt under förra året som var nominerade. Nu har man alltså valt ut tre finalister som tävlar i kategorin Samhällsfastigheter: Furutåskolan i Växjö, Vuxenskolans hus i Umeå och Västerviks nya psykiatribyggnad: Nyps-V.

Sjukhusets största byggnad

Den nya psykiatribyggnaden omfattar drygt 24 000 kvadratmeter fördelat på nio våningar och har en sockel av ingjutet blåglaserat tegel med rundade hörn. Det är största byggnaden på Västerviks sjukhus. Den invigdes den 27 augusti och har blivit arbetsplats för omkring 200 medarbetare.

Arkitekten Christian Johannesson på Krook & Tjäder har inspirerats av vårdens behov av överblick och orienterbarhet samt det naturlandskap som präglar nordöstra Småland.

Patienter och personal inom psykiatrin har varit delaktiga i utformningen och även föreläst för arkitekt, beställare och entreprenör för att öka förståelsen för verksamhetens behov.

– Det har fått oss att förstå mycket mer om psykisk ohälsa. Vi har nog alla kommit hem som bättre människor, säger Daniel Enwide, projektchef på Skanska Sverige, till Byggindustrin.

Inom budget och tidsram

När tidningen presenterar Nyps-V lyfter de bland annat att projektet höll sig inom både den tidsram och budget som man bestämt. Det blev dessutom 20–30 miljoner kronor billigare än budgeterat. Entreprenadkostnaden uppgår till cirka en miljard kronor exklusive moms, medan totalkostnaden landar på cirka 1,3 miljarder kronor.

Byggarbetet skedde på en komplex plats mitt bland andra sjukhusbyggnader, ett reservkraftverk, en tågbana och i närheten av en grundskola. Trots dessa utmaningar menar de att arbetsmiljön var väldigt bra under hela projektets gång.



”Under hela byggprojektet inträffade ingen olycka med frånvaro och mycket få olyckor överlag, tack vare daglig styrning och gemensamma arbetsberedningar”, skriver Byggindustin.

Vinnarna i varje kategori samt en totalvinnare av Årets Bygge kommer att presenteras den 17 mars.