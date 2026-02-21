Ser brist i samhället – startar aktivitet där alla får vara precis som de är

Daniel, Noelle och Ulrika hoppas få många nya dansvänner. "Tillsammans utforskar vi rytmer och dansstilar och skapar glädje som stannar kvar i kroppen länge", säger Erica Rinaldo. Foto: Privat

Hon saknade en aktivitet som vänder sig till precis alla, oavsett förutsättningar. Där alla får vara precis som de är. Det fick Erica Rinaldo att initiera en dans- och showgrupp i Vimmerby för funktionsnedsatta.

Som mamma till 25-åriga Noelle Anemyr, som har autism och downs syndrom, har Erica Rinaldo erfarenhet av att det saknas liknande aktiviteter, där man får dansa loss utan press och stress i en inkluderande miljö.

– Under hela Noelles uppväxt har varken hon eller andra med funktionsnedsättning haft möjlighet att röra sig tillsammans i ett socialt sammanhang och under anpassade former. Det har väl hänt att det förekommit i skolan, men inte i kontinuerliga former som en fritidsaktivitet på samma sätt som det gör i andra kommuner, säger Erica Rinaldo som jämfört olika kommuners evenemangskalendrar.

Tar saken i egna händer

Nu har hon tagit saken i egna händer och startar en ny dans- och showgrupp. I morgon söndag finns chans att komma och prova på.

– Kommunen har faktiskt ett ansvar för vuxna funktionsnedsatta, men enligt mig är det här en grupp som är väldigt bortstötta i samhället vad det gäller erbjudandet av kostnadsfria aktiviteter där alla ska kunna delta. Det finns i nästan alla kommuner, så det finns mycket för politiker och kommunen att lära av hur andra kommuner faktiskt bemöter sina vuxna funktionsnedsatta, som enligt FN-konventionen har rätt till en aktiv fritid. Alla kan inte spela fotboll, alla kan inte spela hockey, och alla kan inte heller prata.

– Så nu hyr jag själv Kulturskolans lokaler i Vimmerby, så får alla som vill röra sig tillsammans komma. Till min hjälp har jag min dotter Nathea som gått danslinjer och utbildat sig på balettakademin i Stockholm, så hon sitter på en annan kunskap än den jag har.

Hitta sitt eget dansuttryck

Erica Rinaldo kallar det dans- och showgrupp, där fokus ligger på att deltagarna ska hitta sitt eget dansuttryck.

– Jag kommer inte stå och lära ut steg, utan i den här ”kursen”, eller glädjestunden som jag vill kalla det, kommer vi röra oss tillsammans, utforska känslor och rytmer. Med fokus på de delar som faktiskt fungerar, de ska vi förstärka, säger Erica Rinaldo och fortsätter:

– Just dans är en sådan fantastisk, terapeutisk och glädjefylld form där man överbryggar klyftor och skapar relationer. Jag brukar säga att dans är själens språk. Eftersom Noelle har autism och downs syndrom, fick jag tidigt hitta ett alternativt sätt att kommunicera med henne och få henne att uttrycka sig, så att hon inte skulle bli fången i sin egen kropp. Så vi har sysslat med dansterapi, vilket är väldigt, väldigt stort både i USA och Europa, och det finns även forskning som tyder på att dans är starkt hälsofrämjande.

"Inga problem"

Erica Rinaldo vänder sig till de som är 18 år och äldre i första hand, men är man i övriga tonåren så ser hon inga problem i det.

– Det kommer inte folk bara från Vimmerby, utan vi har också de från Hultsfreds kommun som vill delta. Assistenter är välkomna också så klart. Sitter man i rullstol är det inget hinder, är du icke-verbal eller bara vill känna in och kanske bara orkar i fem minuter – inga problem. Här är verkligen alla välkomna oavsett funktionshinder.