LÄNET: VANN STORT PÅ CASINO – TVINGAS BETALA TILLBAKA

En man i länet vann åtskilliga tusen kronor på ATG:s casino. Vinsterna visade sig dock komma av ett fel hos en av företagets underleverantörer och nu tvingas mannen betala tillbaka hela vinstsumman.

Den 13 maj drabbades en av ATG:s (Aktiebolag Trav och Galopp) underleverantörer av ett tekniskt fel som medförde att ATG:s kunder hade möjlighet att spela gratis om pengar på spel på ATG:s hemsida. Detta strider dock mot ATG:s användarvillkor och spelregler, vilket en man i 35-årsåldern från länet nu får erfara.

I samband med de gratisspel som mannen la hos ATG betalades också felaktigt vinster ut till honom.

ATG har krävt av mannen att han ska betala tillbaka felaktigt utbetalade vinstpengar på närmare 20 000 kronor plus ränta, men fram till nyligen har mannen motsatt sig kravet.

Har nått överenskommelse

Företaget ansökte om betalningsföreläggande mot mannen och har även anfört sitt krav med bevisuppgift till Kalmar tingsrätt för prövning. Här skriver man bland annat att ATG:s villkor och spelregler, liksom ”allmänna rättsgrundsatser”, gör klart att återbetalning ska ske av felaktigt utbetalda vinstpengar.

Parterna har nu till slut nått en överenskommelse där mannen ska betala 21 250 kronor till ATG. Detta stadfästs också i en dom av Kalmar tingsrätt.