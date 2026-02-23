Folkkär svensk skådespelare död – spelade Teskedsgumman

Birgitta Andersson, en av Sveriges mest folkkära skådespelare, har gått ur tiden. Hon blev 92 år gammal. Foto: Peter Wahlström/Pressbild Foto: Pressbild

Den folkkära skådespelaren Birgitta Andersson är död. Hon gick bort efter en kort tids sjukdom på fredagen. Det meddelar familjen för TT.

Birgitta Andersson har medverkat i såväl teaterföreställningar som tv-serier och långfilmer. Hon är bland annat känd som Teskedsgumman, Hedvig Hök i ”Från A till Ö” och Dynamit-Harrys förälskelse Doris i filmerna om Jönssonligan. Det var med sin humor och sina vassa repliker som Birgitta Andersson blev en folkkär svensk skådespelare.

Andersson spelade även Tant Nilsson, mamma till Abbe, i Madicken-produktionerna.

Birgitta Andersson avled under söndagen efter en kort tids sjukdom, något som hennes son Matti Bye uppger för TT. Hon blev 92 år gammal.

”Alla barn och barnbarn var med henne”, säger han till TT.