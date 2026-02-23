LÄNSSTYRELSEN POLISANMÄLER VEMAB FÖR MILJÖBROTT

Vimmerby Energi & Miljös vd Olle Fogelin ser allvarligt på att företaget nu anmäls av Länsstyrelsen för miljöbrott. Foto: Arkivbild

Länsstyrelsen i Kalmar län polisanmäler Vimmerby Energi & Miljö för miljöbrott. Enligt anmälan ska reningsverket i Vimmerby ha överskridit tillåtna utsläppshalter till Stångån och Krön samt missat att anmäla driftstörning. – Det är självklart inte alls bra, kommenterar VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Den 21 januari i år meddelade Vimmerby Energi & Miljö AB till Länsstyrelsen att ett villkor i tillstånd enligt miljöbalken hade överskridits under 2025. I villkoret, som är från 2018, framgår att halten totalfosfor som månadsmedelvärde inte får överstiga 0,3 milligram per liter. Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om tio av tolv månader under ett kalenderår innehåller värdet.

Vid reningsverket i Vimmerby hade månadsmedelvärdet under 2025 överskridits i mars (0,568 mg/l), april (0,363 mg/l), juli (0,48 mg/l) och september (0,48 mg/l).

Vid samma tidpunkt meddelade Vimmerby Energi & Miljö även att de inte hade anmält en driftstörning till tillsynsmyndigheten gällande överskridandet av månadsmedelvärdet för september månad.

Negativt för Krön och Stångån

Enligt Länsstyrelsen har villkoret från 2018 bland annat satts utifrån miljökvalitetsnormer för Krön. Sjöns ekologiska status har bedömts till ”otillfredsställande” utifrån problem med övergödning och reningsverket bedöms ha en betydande påverkan på övergödningen.

Det höga fosforutsläppet under 2025 förväntas enligt Länsstyrelsen ge ytterligare negativ påverkan av näringsämnen till Stångån och sjön Krön.

Enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, som gäller för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, framgår bland annat att verksamhetsutövaren omgående ska underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, vilket Vimmerby Energi & Miljö AB alltså inte har gjort.

"Ett svårt uppdrag vi har"

VEMAB:s vd Olle Fogelin förklarar hur det kommer sig att reningsverket under fyra av tolv månader i fjol hade för höga fosforutsläpp och nu polisanmäls.

– Mycket av den här problematiken är kopplad till inflödena och hur mycket vi ska behandla. Det gäller att vår utrustning klarar av de inflöden vi får av exempelvis nederbörd. Ibland klarar vi helt enkelt inte av det, och det är självklart inte alls bra. Vi har gått över den tillståndsnivå vi har och det är vi medvetna om, men det är ett svårt uppdrag vi har, säger Olle Fogelin.

Beror detta på att ni ligger efter i investeringar och att verket har för låg teknisk nivå?

– Nej, det skulle jag inte alls säga. Visserligen är reningsverket gammalt men vi är välinvesterade och ligger långt framme. Här handlar det om en kombination av stora inflöden och tillfälliga driftstörningar.

Ni har också missat att anmäla driftstörning, vilket ni är ålagda att göra. Hur kommer det sig?

– Det handlar helt enkelt om den mänskliga faktorn. Vi har skyldighet att hålla oss till det, men ibland sker det misstag.

Enligt Länsstyrelsen kommer utsläppen att påverka sjön Kröns mående negativt. Hur ser du på det?

– Självklart är det inte bra, men i övrigt har jag ingen kommentar. Jag har helt enkelt för dålig kunskap i frågan.

Vad görs nu för att det inte ska bli likadant åren framåt som det blev 2025?

– Vi jobbar med frågorna hela tiden och förhoppningsvis ska vi klara av detta året utan problem.