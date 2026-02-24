Nästan 900 färre i länet – så ser siffrorna ut totalt sett

Bara Kalmar och Mörbylånga hade en befolkning som växte. Tio av tolv kommuner hade en minskande folkmängd under 2025. Det gör att länet tappat 875 invånare under 2025.

Det främsta skälet till tappet är att färre barn föds samtidigt som fler avlider. Det visar SCB:s årliga sammanställning över befolkningsutvecklingen.

Vid årets slut uppgick Kalmar läns befolkning till 245 477 personer. Det är en minskning med 875 personer jämfört med föregående år och motsvarar 0,36 procent.

Av länets kommuner var det blott Kalmar och Mörbylånga som ökade sin befolkning. Där rör det sig om 364 respektive 82 personer.

I likhet med trenden i hela Sverige handlade mycket om ett minskat barnafödande i länet. Under 2025 föddes totalt 1 904 barn jämfört med 2 026 barn år 2024.

I Mörbylånga, Mönsterås och Kalmar var det fler barn som föddes än året innan. Det totala födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antalet födda och avlidna, låg på minus 900 för Kalmar län.

Totalt i Sverige föddes 97 500 barn under 2025 och det är det lägsta antalet födda på 23 år.

"I längden försvårar det"

En annan faktor som ligger bakom befolkningsminskningen i länet är att fler flyttade från länet till övriga Sverige än tvärtom. Inrikes flyttnetto, som denna faktor kallas, hamnade under 2025 på minus 104 personer. 2024 var det flyttnettot dock ännu värre – minus 409 personer.

Invandringsöverskottet hamnade på 192 personer under 2025 och det var en minskning från 776 personer under 2024.

– Det är på flera sätt en utmaning att Kalmar läns befolkning fortsätter att minska och att rikstrenden med färre födda barn håller i sig, säger Helena Nilsson. I längden försvårar det för kompetensförsörjningen i länet och innebär en högre försörjningsbörda för den arbetsföra delen av befolkningen. En liten ljusglimt i utvecklingen är att antalet som flyttar från länet minskar, vilket talar för att Kalmar län fortsatt är en attraktiv plats att bo och verka i. regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

I antal var tappet störst i Emmaboda, minus 199 personer, och i procent var det Högsby med -3,5. HÄR kan du läsa mer om Vimmerbys specifika siffror, HÄR om Hultsfreds, HÄR om Västerviks och HÄR om Kalmars.