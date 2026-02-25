25 februari 2026
Patient utsattes för allvarlig vårdskada och dog

Foto: Jakob Karlsson

NYHETER 25 februari 2026 11.10

En patient utsattes för en allvarlig vårdskada och avled på Oskarshamns sjukhus. Nu har chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient i 80-årsåldern vaknade med symptom som skulle kunna tyda på en stroke. Det gjordes en undersökning av patientens hjärna för att utesluta en hjärnblödning som orsak till patientens symtom och därefter inleddes en proppupplösande behandling.

Patienten blev först bättre, men snart försämrades tillståndet snabbt. En ny undersökning visade en omfattande hjärnblödning – och patienten avled några timmar senare.

”Att sätta in proppupplösande behandling när det är oklart när strokesymptomen inleddes medför en stor risk för hjärnblödningar och kräver särskilda förutsättningar”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en lex Maria-anmälan och anser att handläggningen utsatt patienten för allvarlig vårdskada som har lett till patientens död.

