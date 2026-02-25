VIDEO: Vilsen utter mitt i stan – ”Ingen vanlig syn”

En utter hade letat sig in bland folk, byggnader och bilar i centrala Vimmerby. Foto: Privat

Folk gjorde stora ögon när de såg en utter i centrala Vimmerby på onsdagen. – Det är ingen vanlig syn, säger fastighetsmäklare Magnus Boberg som fångade den på film.

En vilsen utter fick sig ett kanske väl stort äventyr i centrala Vimmerby, där den kryssade raskt bland folk, stora byggnader och bilar på onsdagseftermiddagen.

– Den kom vid vårt kontor vid 14-tiden. Det var min kollega ”Fia” som såg den först, säger Magnus Boberg på Fastighetsbyrån, som hann få upp mobilen och spela in hur uttern springer i centrum.

Uppfattades den som skrämd?

– Ja, det var den absolut. Den sprang ner för Rönnbärsgatan, och ner i buskarna vid garaget. Det var lite folk ute på gatan, men inte jättemånga, så det var väl hyfsat stressfritt för den trots allt.

Efter 1950-talet minskade antalet uttrar i Europa drastiskt och var nära att utrotas. 1968 blev uttern fredad från jakt, från att ha jagats flitigt. Men uttern drabbades också hårt av olika miljögifter, enligt Världsnaturfonden WWF.

"Men nu kan vi faktiskt glädjas åt att uttern ökar på flera håll i Sverige och kan nu ses på platser där den inte har setts på flera årtionden", står det på hemsidan.