VIDEO: GLÄDJEBESKED – DAVIT OCH HANS FAMILJ FÅR STANNA

En bild från i våras när klasskamraterna visade sitt stöd för Davit i svart tröja, längst bak genom att initiera en namninsamling. Foto: Privat

"Familjemedlemmarna blev otroligt glada och lättade, det var en stor sten som släppte från familjens axlar", säger advokat Cecilia Rådelius, som biträtt familjen. Foto: Arkivbild

Davit Kirakosyan och hans familj i Virserum får stanna. När det blev känt att Migrationsdomstolen ändrat utvisningsbeslutet blev det stor glädje på Prolympia. – Den största glädjen är förstås för familjen som levt med den här oron så lång tid. Det är inte mänskligt, säger biträdande rektor Victoria Axelsson.

Davit Kirakosyan är född i Sverige och har levt hela sitt 13-åriga liv här. Det räckte inte för att få uppehållstillstånd, utan förra våren bestämde Migrationsverket att han, hans fem år äldre syster Ioanna och deras föräldrar Nver och Greta skulle utvisas till Armenien – ett land som både Davit och systern helt saknar anknytning till.

Igår utbröt stor glädje på Prolympia sedan Greta och hennes svägerska tittat förbi och berättat att Migrationsdomstolen ändrat beslutet – familjen får stanna i Virserum.

Stark förankring i Virserum

Det bekräftas av advokat Cecilia Rådelius, som biträtt familjen. Hon har belyst deras situation i ett försök att få domstolen att ändra beslutet om utvisning.

"Det stämmer att samtliga familjemedlemmar fått positiva besked. Migrationsdomstolen upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade hela familjen tillfälligt uppehållstillstånd för 13 månader. Föräldrarna och dottern beviljades även arbetstillstånd för samma tid. Det innebär att de behöver ansöka om förlängt tillstånd om cirka ett år men att de till dess kan andas ut", uppge Cecilia Rådelius på mail till vår tidning.

Hon har hela tiden lyft fram att allt stöd som familjen fått från skolan, VSGF och samhället i stort säger mycket om deras förankring till Virserum.

"Jag fick Migrationsdomstolens domar i tisdags och ringde genast mina klienter och lämnade beskeden. Familjemedlemmarna blev otroligt glada och lättade, det var en stor sten som släppte från familjens axlar. Det har varit en lång väntan och det kändes stort och fint att äntligen få ge dem positiva besked".

Hur har du motiverat att familjen ska få stanna?

"I vårt överklagande hänvisade jag till MIG 2020:24 då det avsåg ett barn vars situation var slående likt flickans i den här familjen. I refererat beviljades barnets uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till Sverige så jag lyfte fram alla likheter och pekade på att även dottern i den här familjen, utifrån omständigheterna, måste anses ha en mycket stark anknytning till Sverige. Domstolen hänvisade till samma referat i domskälen, och ansåg i korthet att dotterns anknytning till Sverige var så pass stark att det skulle vara oproportionerligt och i strid med svenska konventionsåtaganden att utvisa henne".

Vad får Migrationsdomstolen att döma annorlunda?

"Domstolen gjorde en avvägning mellan hennes anknytning till Sverige och liv här, mot de förhållanden och möjligheter hon skulle möta i sitt hemland, såsom svårigheter att få tillgång till och tillgodogöra sig en eventuell fortsatt skolgång i hemlandet, och därigenom riskera att hamna i ett utsatt läge. Avvägningen landade i att hennes situation var synnerligen ömmande och att hon därmed kunde beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Brodern och föräldrarna beviljades lika långt uppehållstillstånd eftersom domstolen ansåg att det skulle strida mot rätten till familjeliv, art 8 Europakonventionen, att utvisa dem.

Blev väldigt mycket känslor

På skolan blev det förstås stor glädje, bland både pedagoger, elever och övrig personal.

– Med tanke på hur det ser ut i Sverige med alla utvisningar och omvärldssituationen så är det nog ingen som vågat hoppas, säger rektor Tina Bågenhammar.

Vad blev det för reaktioner på skolan?

– När vi förstod att det kom ett positivt besked blev det väldigt mycket känslor. Det är många här på skolan som lagt ner mycket tid på att ta fram underlag och hjälpa familjen i rättsprocessen, säger Tina Bågenhammar.

– Den största glädjen är förstås för familjen som satt hela sitt liv på paus och levt med den här oron så lång tid. Det är inte mänskligt, säger Victoria Axelsson.

Ska fira med stort tårtkalas

Malin Össmar är Davits mentor. Hon fick den angenäma uppgiften att berätta för klasskamraterna. Själv var Davit sjuk på onsdagen, men när han kommer tillbaka ska glädjebeskedet firas med tårtkalas.

– Vi kommer ha en fest och fira tillsammans med klasskompisarna. De har förstås också varit oroliga för vad som ska hända Davit och hans familj, säger Tina Bågenhammar.

– Det här inger hopp, tillade Victoria Axelsson.

Vi har försökt få tag i familjen utan framgång.

