Kommunen avslutar planprogram: "Var ambitiösa planer"

Det rör sig om ett stort område i Vimmerby.

– Det består av olika detaljplaner och det är inte alltid så att verksamhetsanvändningen är det man använder det till. Vi har en hel del tillfälliga bygglov som inte lirar med detaljplanen som är från 60-talet, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Tanken då var att ta ett större helhetsgrepp kring området.

– Det var ambitiösa planer, men sedan har det tillkommit saker som järnvägen och dess påverkan och dagvattenutredningar med översvämningsrisker som hade blivit kostsamma utredningar. Därför drog man i parkeringsbromsen för ett antal år sedan, man ansåg sig inte ha råd.

Nu har man haft frågan uppe igen.

– Har vi råd nu eller ska vi avvakta lite till? Det handlade om att satsa extra resurser och göra det klart nu eller avsluta det.

Beslutet blev att avsluta planprogrammet.

– Det kan ändå tas fram detaljplaner och det hindrar inte nuvarande verksamhetsutövare från att ansöka om nya detaljplaner. Det kan också återupptas igen om politiken vill göra det, så det innebär inga större konsekvenser. Det handlar mer om att det inte ska ligga öppna ärenden i våra system som vi inte jobbar med.