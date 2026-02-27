Flera gator berörs av vattenläcka i Vimmerby

Vimmerby Energi & Miljö AB meddelar att det har uppstått en vattenläcka på Borgaregatan i Vimmerby.

Upptäckten av vattenläckan på Borgaregatan i Vimmerby gjordes på fredagen. Vattnet kommer stängas av till och från för boende på Borgaregatan, Rotemansgränd och Sibeliusgatan under tiden som arbetet pågår.

”Vi beklagar de eventuella olägenheter detta för med sig”, skriver VEMAB på sin Facebooksida.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli brunt eller grumligt och uppmaningen är att spola i kranen tills det är klart igen. Vattnet är inte hälsofarligt att förtära. Undvik gärna att tvätta vittvätt, skriver VEMAB.