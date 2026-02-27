KORSNING STÄNGS AV HELA HELGEN EFTER LÄCKAN

Vimmerby Energi & Miljö AB meddelar att det har uppstått en vattenläcka på Borgaregatan i Vimmerby.

Upptäckten av vattenläckan på Borgaregatan i Vimmerby gjordes på fredagen. Vattnet kommer stängas av till och från för boende på Borgaregatan, Rotemansgränd och Sibeliusgatan under tiden som arbetet pågår.

”Vi beklagar de eventuella olägenheter detta för med sig”, skriver VEMAB på sin Facebooksida.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli brunt eller grumligt och uppmaningen är att spola i kranen tills det är klart igen. Vattnet är inte hälsofarligt att förtära. Undvik gärna att tvätta vittvätt, skriver VEMAB.

Uppdatering, 17-tiden fredagen:

Själva vattenläckan är lagad och klar. Däremot kommer det vara vissa störningar kvar över helgen.

– Det blir en fördröjning på återställningen. Det flöt fram så mycket grus under tjälen att vi inte kan återställa det, säger Ola Lindblad, projektledare på VEMAB.

Det här gör att korsningen mellan Borgaregatan och Rotemansgränd blir helt avstängd under helgen.

– Det gör vi för att öka trafiksäkerheten.