GÅR UT OCH VARNAR I BÅDE VIMMERBY OCH VÄSTERVIK

Nu varnas det för isarna i Vimmerby och Västervik. Foto: MostPhotos

Den milda väderleken påverkar. Nu går räddningstjänsten ut och varnar i Västervik och Vimmerby.

Varningen gäller svaga isar i både Vimmerby och Västerviks kommun.

Det är med anledning av de senaste veckornas milda väderlek som kommunerna och räddningstjänsten vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet vid vistelse på isar i kommunerna.

"När temperaturen växlar snabbt kan isen försvagas snabbt. Våris kan se stark ut men vara porös och farlig. Is som tidigare upplevts som stabil kan nu vara förrädiskt svag, särskilt vid strömsatta områden, bryggor, vasskanter, sund och utlopp", skriver man i varningen.

Isarnas tjocklek kan variera beroende på storlek på sjö, djup, temperatur och andra faktorer.

– Just nu ser vi att isarna snabbt tappar sin hållfasthet. Vi vill tydligt uppmana alla att vara försiktiga och aldrig vara ensamma på isen. Du ska undvika att vistas på isen om du inte har rätt kunskap och säkerhetsutrustning samt sällskap av andra med kunskap och utrustning, säger Peter Helge vid räddningstjänsten.

Särskilt vårdnadshavare uppmanas att prata med sina barn om riskerna med svaga vårisar.