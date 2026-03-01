Ny vattenläcka i Vimmerby – vattnet kan stängas av

En ny vattenläcka har upptäckts i Vimmerby. Den här gången på Älåkragatan.

Upptäckten gjordes vid lunchtid på söndagen.

"Vattnet kan komma att stängas av för boende kring Älåkragatan till och från under tiden arbetet pågår. Vi beklagar de eventuella olägenheter detta för med sig", skriver Vimmerby Energi- och Miljö AB.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli brunt eller grumligt, då ska man spola i kranen tills det är klart igen.

"Vattnet är inte hälsofarligt att förtära. Undvika gärna att tvätta vittvätt", skriver man vidare.

Någon prognos för hur lång tid arbetet kan ta har man inte, men tekniker är på plats nu för att påbörja arbetet.