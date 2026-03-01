Stora störningar för jättar i norra länet – främst i Vimmerby

Det innebär ett totalt avbrott i tjänsten vad gäller mobilnätet och bredbandet. Även delar av Hultsfreds kommun och Västerviks kommun påverkas, men där lyser det mer gult vilket indikerar störningar i tjänsten.

Orsaken till detta är okänd och vår tidning har heller ingen information om någon eventuell prognos.

"Det stämmer tyvärr att det är avbrott i tjänsten i området kring Vimmerby. Tele2 bygger, äger och driver mobilnätet tillsammans med Telenor, och just dessa siter är det Telenor som sköter driften av", skriver Tele2:s presstjänst.

Telenor skriver på sin hemsida att felsökning pågår och att det pågått i cirka timmar vid 21.30-tiden. Enligt Telenor är problemen i Södra Vi och Vimmerby och det ska handla om att ringa och surfa via mobilnätet.

"Just nu kan det vara problem att ringa eller surfa via mobilnätet i Södra Vi och Vimmerby. Våra tekniker jobbar med att lösa problemet så snabbt som möjligt för att du ska kunna ringa och surfa som vanligt igen", skriver Telenor på sin hemsida.

Vimmerby kommun och dess bolag har Tele2 som operatör och har därför inte varit nåbara under den stora störningen.

