Äntligen är den här – senare i veckan kommer våren till oss

Vintern har varit lång, kall och vit hos oss. Men nu släpper den sitt tag och i mitten av veckan kommer vi sannolikt kunna hälsa våren välkommen till norra Kalmar län.

– Ja det ser verkligen ut som att våren är på gång. Ni har nu haft fyra dagar med en dygnsmedeltemperatur över noll grader av de sju som krävs för att det ska konstateras vara vår, berättar Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

– Prognoserna är goda för den här vecka, så det ser hoppfullt ut att vi runt klockan 20.30 på onsdag kan bekräfta att våren är kommen till Vimmerby, Västervik och Hultsfred. Sedan får vi räkna baklänges, och då var den första vårdagen den 26 februari hos er.

Och att dygnsmedeltemperaturerna inte skulle landa över noll grader de kommande tre dagarna ser Lisa Frost som osannolikt.

– I dag har vi en gråmulen dag att vänta med sex-åtta plusgrader och under kvällen/natten eventuellt lite regn. Men under morgondagen spricker det upp, vi får rikligt med mild luft och temperaturer upp emot 13-14 grader. Även på onsdag blir det milt och soligt, men några grader svalare, berättar Lisa Frost.

Samtidigt går SMHI ut med en varning om att risken för gräsbränder är stor i snöfria områden i våra trakter, lokalt mycket stor. Man skriver att gräsbrand lätt kan uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs på grund av till exempel eldning eller gnistor från maskiner. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Varningen avser i förta hand tisdag klockan 12.00-17.00.