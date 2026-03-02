Linus Johansson tillbaka i DV – i helt ny roll

Linus Johansson återvänder till Dagens Vimmerby AB, men inte som reporter. Han blir ansvarig för försäljningen i bolaget framöver. Foto: Lotta Madestam

Linus Johansson var en av grundarna till Dagens Vimmerby AB. Efter flera år i skolans värld återvänder han nu till företaget i en roll som försäljningsansvarig.

40-årige Linus Johansson har en mycket lång erfarenhet av tidningsbranschen, men kommer nu att kliva in i en för honom ny roll som försäljningsansvarig för samtliga titlar i företaget: Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik och Dagens Kalmar.

– Vi känner Linus mycket väl sedan tidigare och är otroligt glada för att han kommer tillbaka in i företaget. Vi har inte haft någon renodlad försäljare på ett tag nu och tror mycket starkt på den här lösningen. Linus är social, driven och har ett stort engagemang för företaget. Det är väldigt kul att vi nu kan fokusera ännu mer på försäljningssidan och vi hoppas att det här blir en långsiktig lösning för oss, säger företagets Jakob Karlsson.

”Ska bli väldigt roligt”

Linus har varit intresserad av den här rollen under en längre tid och känner sig sporrad av att komma igång.

– Det ska bli väldigt roligt att komma igång i en för mig helt ny roll med de utmaningar som det innebär. Att komma tillbaka till Dagens Vimmerby efter att ha jobbat på annat håll de senaste sex och ett halvt åren känns verkligen inspirerande. En hel del är sig likt, men mycket har också utvecklats till det bättre. Nu ser jag fram emot att ta mig an ett nytt jobb och att ha kontakt med och träffa driftiga människor. Mitt mål är att vi tillsammans ska hitta lösningar som hjälper företagen i vårt närområde framåt, säger han.

Så ser siffrorna ut idag

Dagens Vimmerby läses av cirka 50 000 unika enheter per vecka medan titlarna i Hultsfred, Västervik och Kalmar ligger runt 35 000. Antalet visningar för de fyra titlarna snittade cirka 755 000 per vecka förra året.

– Vi har en bred, lokal och trogen publik och vill man nå ut lokalt ska man välja en lokal aktör. Vi hoppas verkligen att den här satsningen ska kunna göra oss ännu starkare och därmed producera ännu mer och vassare journalistik till våra många läsare, avslutar Jakob Karlsson.