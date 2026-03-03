Nytt pris på Vimmerbygalan – folket utser vinnaren

Ett nytt pris kommer att delas ut på årets Vimmerbygala. Nu får befolkningen i Vimmerby säga sitt och utse Folkets Pris på den populära företagargalan. Bakom det nya priset står Företagarna i Vimmerby, Vimmerby Sparbank och Dagens Vimmerby.

Årets företagsgala i Vimmerby kommer innehålla en helt ny utmärkelse: Folkets Pris. Där får alla möjlighet att rösta fram sin favorit i företagslivet i Vimmerby.

Upplägget blir ungefär som Jerringpriset.

– Att ta emot ett pris är alltid hedrande, men att bli framröstad av allmänheten betyder något alldeles extra. För oss i Företagarna upplever vi att utmärkelsen speglar den tid vi befinner oss i och det arbete som görs – något vi är mycket stolta över att få vara med och förverkliga, säger Hampus Weth Wolmeryd, styrelseordförande i Företagarna Vimmerby.

Så ser kriterierna ut

Priset kommer att heta Vimmerbys hjärta – Folkets pris. Vinsten ska gå till en företagare som gjort störst avtryck lokalt under det gångna året. Det ska vara en person som med engagemang, driv och närvaro bidrar till ett levande Vimmerby.

Kriterierna för nomineringar är följande:

Den du nominerar ska vara verksam i eller vara från Vimmerby kommun.

Den du nominerar ska vara aktiv inom företagande eller entreprenörskap.

Personen ska bidra till Vimmerbys utveckling genom driv, mod eller nytänkande.

– Vi på Banken träffar dagligen personer som uppfyller kriterierna på olika sätt, att få förmånen att utse finalister känns spännande, men än mer spännande är det att folket i Vimmerby i slutändan bestämmer, säger Axel Tunek, vd på Vimmerby Sparbank.

Så kan du göra skillnad

Längst ned i den här artikeln kan alla som vill komma in med nomineringar till priset. Av nomineringarna kommer tre personer utses som finalister. Dessa beskrivs i reportage i Dagens Vimmerby och det hålls därefter en omröstning på vår sajt.

Vinnaren kommer att presenteras på Vimmerbygalan i mitten av april.

Juryn som utser finalisterna kommer att bestå av Hampus Weth Wolmeryd från Företagarnas styrelse, Marianne Karlsson, lantbruk- och företagsrådgivare på Vimmerby Sparbank och Jakob Karlsson, vd på Dagens Vimmerby. Juryn är naturligtvis exkluderad från priset.

– För vår del känns det otroligt kul att vara med på ett hörn i det här priset. Vi ser verkligen fram emot att få lyfta fram folkets röst och prisets upplägg ligger helt i linje med hur vi vill arbeta, säger Jakob Karlsson på Dagens Vimmerby.

Här kan du nominera din favorit!